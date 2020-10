Diretta Milan Spezia/ Streaming video tv: insidia per Pioli? (Serie A)

DIRETTA MILAN SPEZIA: TUTTO FACILE PER I ROSSONERI!

Milan Spezia, diretta dall’arbitro Serra allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro alle ore 18.00 di questa sera, domenica 4 ottobre 2020, è una partita valida per la terza giornata di Serie A. Incrocio fra gli estremi opposti, una squadra che in bacheca ha 7 Coppe dei Campioni e un’altra che è al primo campionato di Serie A della sua storia, la diretta di Milan Spezia offre comunque spunti di interesse molto intriganti. I rossoneri infatti hanno faticato moltissimo giovedì sera nei preliminari di Europa League contro il Rio Ave, una maratona che potrebbe essere rimasta nella testa e nelle gambe dei giocatori di mister Stefano Pioli: servirà dunque molta personalità per un Milan privo di Zlatan Ibrahimovic, una delle tante vittime del Covid. Dall’altra parte, anche lo Spezia di Vincenzo Italiano ha giocato in settimana, ma il colpaccio sul campo dell’Udinese può avere dato fiducia ed entusiasmo ai liguri, che ora si godranno la prima volta nella loro storia a San Siro senza avere nulla da perdere.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE MILAN SPEZIA

La diretta tv di Milan Spezia sarà garantita da Sky per gli abbonati alla televisione satellitare sui canali Sky Sport Serie A (202) e Sky Sport 251. In alternativa, gli abbonati potranno avvalersi anche della possibilità di seguire Milan Spezia anche in diretta streaming video tramite il servizio offerto da Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN SPEZIA

Dando uno sguardo adesso anche alle probabili formazioni di Milan Spezia, dobbiamo osservare che è emergenza sia per Stefano Pioli sia per Vicenzo Italiano, che però ha una rosa più corta e dunque potrebbe avere più problemi. Per il Milan è quasi obbligata la difesa con Calabria, Kjaer, Gabbia e Theo Hernandez davanti a Gigio Donnarumma; in mediana Tonali potrebbe essere preferito a Bennacer al fianco di Kessié, infine sulla trequarti ecco Calhanoglu, Saelemaekers e uno fra Castillejo e Brahim Diaz alle spalle della prima punta, che potrebbe essere il giovanissimo Colombo, punto di riferimento avanzato del 4-2-3-1 rossonero. Per lo Spezia modulo 4-3-3: Rafael in porta; difesa a quattro con Ferrer, Chabot, Erlic e uno tra Marchizza e Ramos; a centrocampo Bartolomei, Ricci e Maggiore sono i tre indiziati per iniziare dal primo minuto; più dubbi in attacco, dove Verde-Agudelo e Gyasi-Farias si giocano le due maglie ai fianchi del centravanti Galabinov.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine, uno sguardo ai pronostici su Milan Spezia basandoci sulle quote offerte dall’agenzia Snai. Logicamente partono favoriti i rossoneri, di conseguenza il segno 1 è quotato a 1,27, mentre poi si sale già di parecchio a quota 5,75 in caso di segno X per il pareggio e infine addirittura a 11,00 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di clamoroso colpaccio dello Spezia.



© RIPRODUZIONE RISERVATA