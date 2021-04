Diretta Milan Torino primavera/ Streaming video tv: granata in gran difficoltà

DIRETTA MILAN TORINO PRIMAVERA: SFIDA BOLLENTE

Milan Torino primavera, diretta dall’arbitro Valerio Maranesi, è la partita in programma oggi, sabato 17 aprile 2021: fischio d’inizio previsto per le ore 13.00. La 19^ giornata del campionato giovanile ci offre con la diretta tra Milan e Torino di oggi pomeriggio un match brillante, tra due squadre alla ricerca di punti importanti dopo qualche scivolone di troppo, che pure stanno perseguendo obbiettivi ben differenti.

Padroni di casa saranno i rossoneri, che dopo essere caduti contro la Juventus solo pochi giorni fa, vorrebbero tornare a sorridere e soprattutto lanciare l’assalto alla prima metà della graduatoria e alla zona play off, non così lontana in fondo. Altro contesto per i granata, che incassata con la Spal la quinta sconfitta di fila, rimangono ai margini del campionato e più precisamente alla penultima posizione della lista: davvero non era questo che ci si attendeva dalla formazione di Coppitelli. Vedremo chi avrà oggi giusto riscatto.

DIRETTA MILAN TORINO PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Torino Primavera sarà garantita in chiaro per tutti su Sportitalia, canale numero 60 del telecomando del digitale terrestre. In aggiunta, ricordiamo che Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, metterà a disposizione anche la diretta streaming video tramite il proprio sito Internet oppure l’applicazione.

DIRETTA MILAN TORINO PRIMAVERA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Per le probabili formazioni della diretta tra Milan e Torino primavera attendiamoci gran conferme da parte degli allenatori: in un momento così complicato della stagione non si può prescindere da solidi titolari. Ecco che allora per il Diavolo Giunti si affiderà al classico 4-3-1-2 dove pure sarà spazio dal primo minuto per Michelis e Oberetin al centro della difesa, con il duo Kerkez-Coubis schierato sull’esterno dello schieramento. A centrocampo si faranno avanti capitan Brambilla, come pure Mionic e Frigerio mentre sarà El Hilali la certezza sulla linea della trequarti: ballottaggi aperti in attacco con Nasti, Roback, Tonin e N’Gbesso in dubbio per due maglie. Speculare 4-3-1-2 per il Torino primavera, dove pure Coppittelli sarà costretto a fare a meno sulla trequarti di Horvath, fermato dal giudice sportivo: saranno comunque Vianni e Lovaglio i titolari in attacco. Per il centrocampo rimane irrinunciabile Greco, con Kryeziu e Continella appena favoriti per la maglia da titolare: in difesa non mancheranno Todisco, Nagy, Spina e Portanuova.

