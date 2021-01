Diretta/ Milan Torino (Serie A) streaming video DAZN: Pioli per ripartire subito

DIRETTA MILAN TORINO: PER DIMENTICARE L’INCIDENTE CON LA JUVENTUS…

Milan Torino, in diretta dallo stadio Giuseppe Meazza di Milano, in programma sabato 9 gennaio 2021 alle ore 20.45, sarà una sfida valevole per la diciassettesima giornata d’andata del campionato di Serie A. Dopo 27 risultati utili consecutivi si è interrotta l’impressionante serie positiva del Milan in campionato, che complici anche le tante assenze è stato costretto a cedere il passo in casa alla Juventus. Prova di forza non indifferente dei bianconeri, in attesa di recuperare Ibrahimovic e altri elementi importanti il tecnico Stefano Pioli vuole però ripartire subito. Il Torino nelle ultime partite ha lanciato segnali di risveglio lungamente attesi dai tifosi. Sfiorato il colpaccio a Napoli prima di Natale, i granata hanno finalmente interrotto il digiuno dalla vittoria andando a battere il Parma allo stadio Tardini, per poi evitare contro il Verona la sconfitta interna in extremis. Toro ancora invischiato nella parte bassa della classifica, ma la formazione allenata da Giampaolo cercherà il colpaccio a San Siro provano a migliorare ulteriormente anche il rendimento difensivo, con 2 soli gol incassati nelle ultime 3 partite disputate.

DIRETTA MILAN TORINO STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Torino sarà visibile sul canale 209 del decoder satellitare, ovvero DAZN1: l’appuntamento infatti è disponibile anche per gli abbonati Sky da almeno tre anni, grazie alla sinergia tra le due emittenti. Naturalmente la partita sarà visibile dai clienti DAZN con il consueto servizio della diretta streaming video, dunque utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone o anche servendosi di una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN TORINO

Le probabili formazioni di Milan Torino, sfida che andrà in scena presso lo stadio Giuseppe Meazza di Torino. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Stefano Pioli con un 4-2-3-1: G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Kessie; Castillejo, Brahim Diaz, Hauge; Leao. Gli ospiti guidati in panchina da Marco Giampaolo schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 3-5-2 come modulo di partenza: Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Singo, Lukic, Rincon, Linetty, Murru; Belotti, Verdi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla sfida del campionato di Serie A tra Milan e Torino, l’agenzia di scommesse Snai offre le quote sul match con la vittoria interna fissata a 1.60, l’eventuale pareggio proposto a una quota di 3.90, mentre chi vorrà puntare sull’affermazione in trasferta, la quota offerta è di 5.50.

