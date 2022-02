Diretta/ Milan Torino streaming video tv: ambizioni crescenti (Primavera)

DIRETTA MILAN TORINO PRIMAVERA:

Milan Torino, in diretta mercoledì 15 febbraio 2022, alle ore 13.00 presso il Centro Sportivo Vismara sarà una sfida valevole per la 19^ giornata del campionato Primavera 1. Ambizioni crescenti per le due formazioni col Milan che ha messo in fila una doppia vittoria contro Bologna e Sassuolo: 6 punti che hanno sensibilmente migliorato la classifica dei ragazzi allenati da Federico Giunti, ora a -2 dalla zona play off e capaci di sorpassare un Torino che sta attraversando invece un momento complicato.

Due pareggi consecutivi per i granata contro Lecce e Roma dopo tre sconfitte: zona play off ora distante 3 punti anche se il Toro ha pareggiato 2-2 in casa della capolista Roma nell’ultimo impegno, risultato sicuramente importante considerando i ritmi imposti dai giallorossi in questa stagione. All’andata Torino vincente di misura sul Milan, 1-0 con gol decisivo di Di Marco, mentre il 17 aprile 2021 il Milan Primavera ha vinto 3-1 l’ultimo precedente casalingo contro i granata.

DIRETTA MILAN TORINO PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Torino Primavera sarà disponibile in chiaro su Sportitalia, canale numero 60 del digitale terrestre. L’emittente televisiva è ormai da anni la casa del campionato Primavera, offrendo le partite sui propri canali. Sportitalia offre anche la possibilità di seguire la gara in diretta streaming video tramite il sito internet o l’app.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN TORINO PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Milan Torino Primavera, match che andrà in scena al Centro Sportivo Vismara. Per il Milan, Federico Giunti schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Desplanches; Coubis, Obaretin, Bosisio, Bozzolan; Gala, Di Gesù, Robotti; Traorè, Nasti, Capone. Risponderà il Torino allenato da Federico Coppitelli con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Milan, Pagani, N’Guessan, Reali, Angori; Garbett, Savini, Di Marco; Baeten, Akhalaia, Zanetti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Milan Torino Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Milan con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.85, mentre l’eventuale successo del Torino, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.55.



