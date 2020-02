Diretta Milan Torino/ Streaming video tv: posticipo molto delicato (Serie A)

Milan Torino, diretta dall’arbitro Fabbri questa sera alle ore 20.45 presso lo stadio Giuseppe Meazza di San Siro, è il posticipo che chiuderà la ventiquattresima giornata di Serie A. Lunedì sera molto delicato dunque con Milan Torino, sfida tra due squadre che fino ad oggi sono rimaste decisamente sotto le aspettative nella stagione in corso. Sicuramente il Milan di Stefano Pioli di recente ha dato segnali di crescita, che però ancora non bastano per aspirare alle posizioni di vertice: la sconfitta nel derby lo ha detto in maniera impietosa, con appena 32 punti in classifica l’obiettivo massimo del Milan in questo campionato sembra essere la qualificazione in Europa League, mentre per il quarto posto servirebbe un vero e proprio miracolo. Il Torino invece è la squadra in assoluto più in crisi in questo periodo: il debutto di Moreno Longo non è stato fortunato ed è arrivata una sconfitta casalinga contro la Sampdoria che ha ulteriormente acuito la crisi granata. Sul prestigioso palcoscenico di San Siro stasera potrà arrivare il riscatto?

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Torino sarà garantita in esclusiva per gli abbonati Sky, che potranno fare riferimento in particolare al canale numero 202 della piattaforma satellitare, cioè Sky Sport Serie A. In alternativa segnaliamo anche la possibilità della diretta streaming video garantita tramite Sky Go, sempre tuttavia solo per gli abbonati Sky.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN TORINO

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per Milan Torino. Per i rossoneri bisogna fare i conti con la stanchezza di Coppa Italia, ma nei limiti del possibile Stefano Pioli dovrebbe confermare chi ha fatto bene nel derby e contro la Juventus, sia pure raccogliendo ben poco. Squalificato Conti, ci sarà dunque Calabria come terzino destro titolare, mentre Kjaer e Musacchio si giocano il posto a fianco di capitan Romagnoli nella coppia difensiva centrale. Pochi dubbi anche da centrocampo in su: uno potrebbe essere quello fra Rebic e Rafael Leao, ma in questo momento sembra difficile tenere fuori il croato. Nel Torino spicca la squalifica di Izzo, di conseguenza Bremer e Djidji si giocano il posto disponibile per affiancare Lyanco e Nkoulou nella difesa a tre davanti a Sirigu. Un paio di dubbi anche a centrocampo, dove Ola Aina, De Silvestri e Ansaldi si contendono i due posti da esterni e in mezzo c’è il ballottaggio Lukic-Baselli, in attacco invece dovremmo vedere Berenguer e Verdi in appoggio al centravanti Belotti.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Milan Torino. L’agenzia di scommesse Snai ritiene nettamente favorita in tal senso la squadra di casa, infatti il segno 1 è quotato a 1,60. Si sale poi a 3,90 in caso di pareggio (naturalmente segno X), infine un colpaccio esterno del Torino varrebbe 5,50 volte la posta in palio per chi avrà invece creduto nel segno 2.



