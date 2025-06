Diretta Milan Torino U17 streaming video tv: orario, probabili formazioni e risultato live della finale scudetto Under 17 (oggi venerdì 20 giugno 2025)

DIRETTA MILAN TORINO U17 (RISULTATO 0-0): VIA ALLA FINALE

Pur con differenti denominazioni, c’è una lunga tradizione che ci porta alla diretta Milan Torino U17, la finale per assegnare lo scudetto degli Under 17. Potremmo dire che la prima notizia sarà che stavolta non vincerà la Roma, che aveva infatti conquistato tre dei quattro scudetti assegnati dopo la pausa forzata per il Covid nel 2020, con l’unica eccezione del 2022, quando lo scudetto Under 17 era andato al Bologna. I giallorossi guidano anche l’albo d’oro con dieci scudetti davanti all’Inter, che per otto volte si è laureata campione d’Italia degli Under 17.

Curiosamente, al terzo posto pari merito ci sono Milan e Torino U17, per cui stasera questo equilibrio dovrà spezzarsi: i rossoneri non trionfano dal 2011, mentre in realtà è datata la nobiltà dei granata, che non conquistano il tricolore di categoria dall’ormai lontanissimo 1980. Fin qui la storia, che comunque ci regala un dato che renderà ancora più avvincente la finale scudetto di Frosinone, quindi adesso largo alla diretta Milan Torino U17! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

MILAN TORINO U17 IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA FINALE

La diretta Milan Torino U17 in tv sarà, come tutte le finali scudetto giovanili, sul portale tematico federale Vivo Azzurro TV, occasione per seguire in diretta streaming video la finale scudetto degli Under 17.

LA FINALE SCUDETTO UNDER 17

Nel Lazio si assegna oggi, venerdì 20 giugno 2025, un altro scudetto giovanile: l’appuntamento infatti è con la diretta Milan Torino U17, che alle ore 20.00 di stasera presso lo stadio Benito Stirpe di Frosinone sarà la finale scudetto del Campionato Under 17.

Il Milan U17 si è già preso la grande soddisfazione di vincere in semifinale la super classica con la Juventus con il divertente risultato di 4-2, adesso però l’obiettivo è tricolore e per conquistarlo i giovani rossoneri dovranno curiosamente superare anche l’altra metà del capoluogo piemontese.

Il Torino U17 invece ha vinto per 2-1 la seconda semifinale, poche ore dopo la precedente: i granata Under 17 hanno avuto la meglio di misura contro l’Udinese per conquistare un posto in finale e sognare di conseguenza il titolo di campioni d’Italia.

La diretta Milan Torino U17 sarà certamente la conferma del valore di questi vivai, una citazione la meritano senza ombra di dubbio i granata che poco tempo fa hanno già vinto lo scudetto Under 18 in finale contro la Roma, chissà se per la società di Urbano Cairo arriverà il bis di titoli…

PROBABILI FORMAZIONI MILAN TORINO U17

Dobbiamo naturalmente considerare che le semifinali sono state giocate appena due giorni fa, ma in linea di massima ci attendiamo conferme nelle probabili formazioni per la diretta Milan Torino U17. Giovanni Renna dovrebbe schierare i rossoneri con Pittarella in porta, in difesa il quartetto con Vechiu, Valeri, Cullotta e Tartaglia; in mediana spazio per Cissé e Plazzotta; davanti La Mantia, Pandolfi e Grassini potrebbero infine agire alle spalle del centravanti Zaramella.

Passando poi al Torino, formalmente in trasferta, il mister Rebuffi dovrebbe scegliere il 3-5-2 come modulo tattico e questi possibili undici titolari: Ceresel in porta; la difesa a tre con Cekrezi oppure Moretti, Cantarella e Carrascosa; per aprire il folto centrocampo a cinque si giocano il posto Sheji e Luongo, poi citiamo Ballanti, Amisano, Lebrino e Bianchi che potrebbero trovare tutti posto dal primo minuto, al pari di Falasca e Bonacina in attacco.