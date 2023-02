Diretta/ Milan Tottenham streaming video tv: rossoneri agli ottavi dopo nove anni

DIRETTA MILAN TOTTENHAM: CONTE RITORNA A SAN SIRO

La diretta Milan Tottenham, in programma martedì 14 febbraio alle ore 21:00, vede i rossoneri ritornare a disputare un ottavo di finale di Champions League dopo nove anni. Era del 2013-2014 l’ultima apparizione del Milan alla fase ad eliminazione diretta della competizione per club più importante. Quella volta i rossoneri vennero estromessi dall’Atletico Madrid con un complessivo 5-1. Ora ci sarà di fronte il Tottenham, finalista nel 2018-2019 nonché miglior piazzamento della propria storia.

A rubare l’occhio sarà il ritorno di Antonio Conte a San Siro, avendo allenato l’Inter dal 2019 al 2021 vincendo uno Scudetto. Gli Spurs arrivano da una brutta sconfitta in Premier League contro il Leicester per 4-1 e vorranno riscattarsi mentre i rossoneri hanno rivisto la luce nella vittoria di misura con il Torino dopo aver passato un brutto periodo senza successi durato sette partite tra Serie A, Coppa Italia e Supercoppa Italiana. Il Milan è approdato agli ottavi piazzandosi secondo nel proprio girone dietro al Chelsea, ma staccando Dinamo Zagabria e Salisburgo. Il Tottenham invece ha vinto il raggruppamento europeo composto da Francoforte, Sporting Lisbona e Marsiglia.

MILAN TOTTENHAM STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per la diretta Milan Tottenham c’è l’imbarazzo della scelta. Infatti il match valido per l’andata degli ottavi di finale di Champions League sarà trasmesso in diretta tv su Canale 5 e su Sky, canali 201 e 213 se si desidera assistere alla gara in 4K.

La sfida di San Siro tra Milan e Tottenham sarà inoltre visibile in diretta streaming video su Sportmediaset SkyGo (solo per gli abbonati Sky), NOW e Infinity+ attraverso tutti i dispositivi mobili.

MILAN TOTTENHAM PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Milan Tottenham vede i rossoneri confermare il 3-4-1-2 con Tatarusanu tra i pali, trio difensivo composto da Kalulu, Kjaer e Thiaw. Laterale destro di centrocampo Saelemakeres mentre l’esterno sinistro sarà Theo Hernandez con il duo Tonali-Krunic che risiederà nella zona nevralgica del campo. Infine Brahim Diaz e Leao giocheranno alle spalle di Olivier Giroud.

Il Tottenham invece si disporrà in campo con il 3-4-3. In porta Forster che sostituisce l’infortunato Lloris, in difesa l’ex Atalanta Romero, Dier e Davies. Debutto in Champions con la maglia degli Spurs per il neo-acquisto Porro sulla fascia di destra mentre dal lato opposto spazio a Perisic, vecchia conoscenza milanese sponda neroazzurra. A centrocampo grande emergenza con il grave infortunio di Bentancur e la squalifica del danese Hojbjerg che obbligheranno Conte ad un’inedita coppia Skipp-Sarr. L’ex obiettivo rossonero Kulusevski insieme a Kane e Son formeranno il tridente d’attacco.

LE QUOTE DELLE SCOMMESSE

Le quote della diretta Milan Tottenham vedono un match equilibrato con i rossoneri leggermente favoriti per il fattore casa. Infatti Snai quota l’1 a 2.55 mentre il colpo esterno del Tottenham a 2.80. Poco più alta la X del pareggio a 3.25. Il segno Goal, ovvero entrambe le squadre a segno, viene visto molto probabile dai bookamkers con una quota di 1.65 rispetto ai 2.10 dell’esito opposto.

Gli inglesi riusciranno ad uscire imbattuti da San Siro? Il segno X2 è a 1.50. Per quanto riguarda i marcatori, sarà una gara speciale per Giroud che ha vissuto più volte la rivalità contro il Tottenham con le maglie di Arsenal e Chelsea. Un suo gol nel match di Champions è data a 3. Dall’altra parte, Kane marcatore lo troviamo a 2.37.

