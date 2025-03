Diretta Milan Futuro Campobasso, Oddo cerca la prima vittoria

La diretta Milan Futuro Campobasso andrà in scena al Felice Chinetti Stadium una partita tra formazioni che hanno vissuto stagioni molto diverse e che ora lottano per obiettivi opposti nonostante abbiano entrambe avuto qualche difficoltà, i rossoneri sono il fanalino di coda della competizione occupando il 20° e ultimo posto in classifica con 24 punti nonostante il cambio di guida tecnica, gli ospiti invece sono a metà classifica, hanno raggiunto la salvezza e sono a pochi punti dai playoff obiettivo non fondamentale per i molisani, hanno 39 punti che valgono il 13° posto.

Il Milan Futuro si presenta alla partita dopo la sconfitta 1-0 in casa dell’Arezzo mentre il Campobasso arriva alla sfida dopo la vittoria 2-1 con il Carpi.

Diretta Milan Futuro Campobasso, come vedere la partita

Seguire la diretta Milan Futuro Campobasso in televisione sarà possibile grazie Sky Sport sintonizzandosi sul canale 252 o su computer e tablet collegarsi alle piattaforme di diretta streaming video di SkyGo o NowTv.

Formazioni Milan Futuro Campobasso, probabili scelte dei tecnici

Per la diretta Milan Futuro Campobasso delle 15.00 i rossoneri dovrebbero essere messi in campo dal tecnico Massimo Oddo con il 3-5-1-1 con Nava in portam Coubis, Camporese e Minotti i tre difensori centrali, Quirini e Bartesaghi gli esterni con Branca Malaspina e Alesi a completare il centrocampo, Ianesi trequartista alle spalle di Magrassi unica punta. Gli ospiti invece confermeranno il 3-5-2 con gli undici scelti dal tecnico Fabio Prosperi nell’ultima partita con Neri tra i pali, Benassai, Mondonico e Remy come linea difensiva, Pierno e Lombari sulle fasce, Cerretelli, Serra e D’Angelo in mezzo al campo e davanti Bifulco e Di Stefano coppia d’attacco.

Milan Futuro Campobasso, quote e possibile risultato finale

La diretta Milan Futuro Campobasso è una sfida che sulla carta dovrebbe avere un netto favorito per la vittoria finale con la squadra ospite che dalla sua parte può vantare una situazione migliore di classifica e una continuità maggiore nei risultati che le hanno permesso di non preoccuparsi della retrocessione, i padroni di casa però hanno una rosa ricca di talento e hanno bisogno di punti.

Passando in concreto alle quote della partita, la vittoria del Milan Futuro è quotata di 2.45, la vittoria del Campobasso vale 2.55 mentre il pareggio è pagato 2.95.