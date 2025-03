DIRETTA MILAN U23 PERUGIA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Ci siamo, manca ormai pochissimo al fischio di inizio della diretta di Milan U23 Perugia. Prima di immergerci nel rettangolo verde però facciamo un passo indietro alla ricerca dei princ ipali trend delle due squadre, il nostro obiettivo è capire chi potrebbe avere la meglio sotto questo punto di vista. Per farlo ci servirà capire sopratutto i dati in nostro possesso. I rossoneri sono la squadra che nell’ultimo periodo si è rivelata tra le peggiori difese del campionato. Abbiamo infatti solamente 0,8 gol segnati nell’arco dei novanta minuti.

Questo perché la squadra non sfrutta bene i mezzi spazi come mostra la heatmamp, dove abbiamo una prevalenza di concentrazione del gioco nella mediana del campo con il 33%. Il Perugia invece è uan squadra che vuole giocare di ripartenza con almeno il 34% di reti che arrivano dopo un traversone di almeno 25 metri. Oggi sembrano i favoriti, ma andrà davvero cosi? Cerchiamo di capirlo nel prossimo aggiornamento della diretta di Milan Futuro Perugia, il fischio di inizio sta per cominciare e noi non vogliamo assolutamente perdercelo con il commento live! (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta Milan Futuro Perugia, come vedere la partita

La diretta Milan Futuro Perugia sarà disponibile per tutti i tifosi sui canali Sky Sport Calcio o Sky Sport (canale 255), o allacciandosi con telefonino o computer alle piattaforme di diretta streaming video su SkyGo o NowTv

Seconda partita per Oddo

La diretta Milan Futuro Perugia andrà in scena al Felice Chinetti Stadium, sarà valida per la 30° giornata del girone B di Serie C e vedrà la sfida tra due squadre in grossa difficoltà in questa stagione e che ora stanno lottando per riuscire a salvarsi alla fine dell’anno, i padroni di casa sono una delle delusioni del campionato e con tante sconfitte in stagione sono ora a rischio retrocessione passando per i playout di fine anno, ora occupano il 18° posto con 22 punti, gli ospiti similmente non riescono a mettere in serie un buon numero di partite dall’esito positivo e rischiano di venire risucchiati nella lotta salvezza, hanno 32 punti e sono al 15° posto in classifica

Il Milan U23 si presenta alla partita dopo essere stato sconfitto 2-1 in casa del Legnago Salus mentre il Perugia arriva dopo l’ottima vittoria 2-1 in casa contro l’Ascoli.

Diretta Milan Futuro Perugia, probabili scelte dei tecnici

Nella partita Milan Futuro Perugia delle 15.00 la squadra di casa potrebbe essere messa in campo dal tecnico Massimo Oddo con un 3-4-2-1 con Raveyre in porta, Quirini, Camporese e Minotti come tre difensori centrali, Fall e Bozzolan gli esterni con Vos e Branca in mezzo al campo, Magrassi unica punta e Sia e Omoregbe trequartisti in supporto. Gli ospiti invece si schiereranno con il 4-3-3 del mister Vincenzo Cangelosi con Gemello tra i pali, Giraudo e Mezzoni gli esterni bassi con Amoran e Dell’Orco difensori centrali a completare il reparto, Broh, Gomez e Giunti i tre centrocampisti, tridente offensivo con Ryder e Kanoute sulle fasce e Montevago riferimento centrale.

Diretta Milan Futuro Perugia, il possibile risultato finale

La diretta Milan Futuro Perugia è una gara difficile da pronosticare e che mette a confronto due squadre che in maniera simile hanno trovato parecchie difficoltà per l’interezza della stagione ma che sono anche ricche di talento per riuscire ad esprimere un buon calcio e portare a casa il risultato. Non c’è una squadra favorita ma molto probabilmente entrambe le squadre vorranno portare a casa una vittoria rischiando di sbilanciarsi e offrendo opportunità agli avversari, il pareggio infatti servirebbe a poco ad entrambe le squadre, soprattutto ai padroni di casa se vogliono provare a salvarsi hanno un disperato bisogno di punti.