DIRETTA MILAN U23 PIANESE, I PRECEDENTI

Tra le sfide dell’ottava giornata di Serie C, girone B, c’è anche il match in diretta tra Milan U23 Pianese, in programma oggi alle 15.00. Tra le due formazioni non esistono precedenti: i rossoneri sono infatti una squadra di recentissima fondazione, essendo nata solamente pochi mesi fa nell’ambito del progetto seconde squadre.

Non esistono dunque testa a testa nella storia tra le due formazioni che si affronteranno oggi in Serie C, ma possiamo dare uno sguardo a quanto accaduto di recente. Nell’ultimo match in campionato, il Milan ha trovato un pari contro la Lucchese, mentre nelle gare precedenti aveva messo a segno una vittoria, due pareggi e tre sconfitte. Per la Pianese, invece, in campionato sono tre le sconfitte, tre i pareggi e una la vittoria. (Agg. JC)

DOVE VEDERE DIRETTA TV MILAN U23 PIANESE, STREAMING VIDEO

Se volete vedere la diretta Milan U23 Pianese potrete assistere all’evento o tramite Sky oppure direttamente NOW. Stessa sorte per quanto concerne la diretta Milan U23 Pianese in streaming video visibili in ambedue le applicazioni su smartphone, tablet e computer.

ROSSONERI IN CAMPO

Appena una vittoria a testa nelle ultime cinque partite disputate. La diretta Milan U23 Pianese, in programma sabato 5 ottobre alle ore 15:00, vedrà gli ospiti tentare il colpaccio fuori che manca da diverso tempo in questa sfida. Il Milan U23 si sta reggendo nella metà classifica grazie al 2-1 con la Spal che ha ridato fiducia, anche se la sfida con la Lucchese non sembra aver una festa nemmeno per il giocatore che si è imbattuta in un negozio negativo.

La Pianese non vince dell’8 settembre ed la gara contro il Campobasso è stato l’inizio di un periodo molto complicato. Le sconfitte con Pescara e Sestri Levante più i pareggi con Entella e Lucchese mettono la prova di nervi chiunque.

LE PROBABILI FORMAZIONI MILAN U23 PIANESE

Vediamo ora assieme le probabili formazioni della diretta Milan U23 Pianese. I padroni di casa opteranno per un 4-2-3-1 con Raveyre in porta, difeso da Jimenez, Coubis, Minotti e Bartesaghi. In mediana il duo Hodzic-Sandri con Cuenca, Zeroli e Fall a supporto di Camarda.

La Pianese invece preferisce il 3-4-2-1. Guantoni affidati a Boer, protetto da Polidori, Chesti e Pacciardi. Agiranno larghi Boccadamo e Nicoli con Proietto e Simeoni nella zona nevralgica del campo. Mastropietro e Falleni saranno dietro a Mignani.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE MILAN U23 PIANESE

Per concluder al meglio questa analisi approfondita del match non possono mancare le quote per le scommesse di Milan U23 Pianese. A partire favorita è la squadra di casa a 1.80 contro il 2 a 4.10 e il pareggio a 3.35..

L’Over 2.5 è piò alto rispetto all’Under essendo rispettivamente a 2.05 e 1.65. Il Gol lo troviamo a 2, il No Gol a 1.70.