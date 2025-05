DIRETTA MILAN UDINESE PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Cosa ci dicono i numeri della diretta di Milan Udinese Primavera? Inutile parlare del predominio dei rossoneri che hanno vinto con un poker l’ultimo incontro in Friuli, quel giorno abbiamo registrato un 60% di possesso dei baby rossoneri e oggi potrebbe succedere lo stesso visto che se osserviamo le statistiche stagionali vediamo come in media il Milan ha il 52% di tempo in media con il pallone tra i piedi. L’Udinese invece non eccelle in questa particolare visione dove abbiamo infatti il 45% di media, oltre questo poi la squadra subisce in media quasi due gol ogni weekend.

Questo in confronto con il Milan che invece ne subisce la metà a livello mediano può essere un fattore che da ancora più margine di vittoria al Milan Primavera. Ma attenzione perché gli sgoccioli del campionato potrebbero riservare qualche sorpresa, andrà cosi anche oggi? Scopriamolo nel prossimo aggiornamento della diretta di Milan Udinese Primavera, il fischio di inizio è vicino e con esso il commento live del match, si parte! (agg. Gianmarco Mannara)

DOVE VEDERE DIRETTA MILAN UDINESE PRIMAVERA, STREAMING VIDEO

Se volete vedere la diretta Milan Udinese Primavera? Allora vi basterà collegarvi al canale 60 del digitale terrestre. Per la diretta streaming video su cellulari e tablet invece o l’applicazione o il sito sempre di Sportitalia.

MILAN UDINESE PRIMAVERA, SI GIOCA IN LOMBARDIA

Una partita che dovrebbero essere solo formalità, anche se è ancora tutto da vedere perché nel calcio non si sa mai. La diretta Milan Udinese Primavera si disputerà in casa dei rossoneri questa domenica 4 maggio 2025 alle ore 11:00.

Il Milan non ha più il destino tra le proprie mani per quanto riguarda l’accesso ai playoff. Infatti i rossoneri sono a -1 dal Verona sesto e dunque deve per forza sperare in un passo falso gialloblu. L’ultima gara è stata vinta contro la Lazio per 2-0.

L’Udinese sta vivendo una stagione da incubo e non può far altro che sperare che tutto finisca. Ultimi con appena 14 punti e 106 gol subiti, i bianconeri non vincono dal 24 febbraio in occasione del 3-2 inflitto al Parma.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN UDINESE PRIMAVERA

Il Milan Primavera ascenderà in campo con l’assetto tattico 4-3-3 con Pittarella tra i pali, difesa a quattro composta da Magni, Paloschi, Nissen e Tartaglia. Nella zona nevralgica del campo Sala, Hodzic e Ossola più Bonomi, Scotti e Liberali punte.

L’Udinese predilige il modulo 3-5-2 per cercare i tre punti. In porta Kristancig, protetto da Olivo, Busolini e Dal Vi. A centrocampo è formato da Lazzaro, El Bouradi, Xhavara, Conti e Marello a chiudere il report. Bonin-Shpuza avanti.

QUOTE MILAN UDINESE PRIMAVERA

La squadra favorita è il Milan Primavera, addirittura a 1.02. Il segno X è dato a 19 mentre il 2 a 20 volte la posta in palio. Over 2.5 a 1.23, Under alla stessa soglia a 3.65.