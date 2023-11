DIRETTA/ Milan Udinese video streaming tv: c’è dietro una lunga storia (Serie A, oggi 4 novembre 2023)

DIRETTA MILAN UDINESE: TESTA A TESTA

La diretta della sfida tra Milan Udinese presenta due squadre che si sono affrontate in ben 103 partite nella storia di queste due formazioni. Il bilancio è di 22 vittorie per l’Udinese; 44 successi Milan e 37 pareggi. I bomber a confronto presentano Antonio Di Natale, bandiera dell’Udinese, che ha colpito in ben 11 volte il Milan. Il secondo miglior marcatore all’interno di questa rivalità risulta essere l’attaccante ucraino del Milan Shevchenko. Per lui ben 9 gol all’attivo posizionandosi al secondo posto di questa classifica. Sale sul podio anche l’attaccante dell’udinese Lorenzo Bettini, con 8 centri. Al quarto posto troviamo un calciatore che ha vestito entrambe le maglie stiamo parlando del centravanti tedesco Oliver Bierhoff.

Probabili formazioni Milan Udinese/ Quote: è emergenza per due (Serie A, oggi 4 novembre 2023)

I gol totali dell’Udinese risultano essere 110 contro i 175 realizzati dalla formazione del diavolo rossonero. Tra le partite da segnalare c’è sicuramente quella del 2022 terminata con il risultato di 4-2. Vantaggio Udinese con Becao e ribaltamento Milan con Theo Hernandez e Rebic prima di essere raggiunti nuovamente da Masina. A chiudere la partita lo spagnolo Diaz e nuovamente il croato Rebic. (Marco Genduso)

Probabili formazioni Milan Udinese/ Diretta tv: che chance per Romero! (Serie A, oggi 3 novembre 2023)

MILAN UDINESE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Udinese non sarà a disposizione sui canali tradizionali della nostra televisione, perché non fa parte del pacchetto che per questa nona giornata di Serie A viene trasmesso su Sky Sport; dunque l’unico modo che avrete per seguire il match sarà quello di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma DAZN, che ha acquisito i diritti per tutto il campionato di calcio. Sarà come noto una visione in diretta streaming video: dovrete attivare l’applicazione su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, ovviamente utilizzando i dati del vostro abbonamento.

DIRETTA/ Udinese Cagliari (risultato finale 1-2): la decide Lapadula! (Coppa Italia oggi 1 novembre 2023)

ROSSONERI PER IL RISCATTO

Milan Udinese sarà in diretta dallo stadio “Giuseppe Meazza” di Milano, alle ore 20:45 di sabato 4 novembre 2023: si gioca per la undicesima giornata del campionato di Serie A 2023-2024. Sarà un match molto importante per le due squadre: i rossoneri, dopo il pareggio beffa a Napoli, vogliono tornare alla vittoria per non staccarsi troppo dalla capolista Inter. I friulani, invece, dopo il ritorno in panchina di mister Cioffi cercano il primo successo col nuovo tecnico.

PROBABILI FORMAZIONI DIRETTA MILAN UDINESE

Milan Udinese, sfida in programma allo stadio “Giuseppe Meazza” di Milano, impone un’analisi delle probabili formazioni. In casa rossonera mister Stefano Pioli dovrà fare i conti con una lunga lista di infortunati: da Sportiello a Kalulu passando per Bennacer, Loftus-Cheek, Pellegrino e Chukwueze. Discorso simile per i friulani visto che Cioffi dovrà rinunciare a Ebosse, Ehizibue, Deulofeu, Brenner, Vivaldo e Kristensen.

MILAN UDINESE: LE QUOTE DELLE SCOMMESSE

A corredo della diretta di Milan Udinese possiamo anche parlare del pronostico su questa partita, dunque leggiamo le quote che l’agenzia Snai ha fornito sul match valido per la undicesima giornata del campionato di Serie A. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa ha un valore che corrisponde a 1.45 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto; il segno X che regola l’ipotesi del pareggio porta in dote una vincita che equivale a 4.75 volte la vostra giocata, mentre il segno 2 – sul quale puntare per il successo della formazione ospite – vi farebbe guadagnare 6.50 volte l’importo investito con questo bookmaker.

© RIPRODUZIONE RISERVATA