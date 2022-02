Diretta Milan Udinese/ Streaming video tv: rossoneri per restare al comando (Serie A)

DIRETTA MILAN UDINESE: SULLA CARTA PARTITA ALLA PORTATA…

Milan Udinese, in diretta venerdiì 25 febbraio alle ore 18:45 dallo stadio San Siro di Milano, è valida per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A. I rossoneri sono reduci dal deludente pareggio esterno contro la Salernitana, gara terminata con il punteggio di 2-2. La squadra di Stefano Pioli, ha approfittato della seguente sconfitta dell’Inter, per mantenere il primato in classifica e incrementare il vantaggio sui cugini nerazzurri, portandosi a +2 con 56 punti. Nelle ultime cinque giornate, il Milan ha conseguito due vittorie, due pareggi e una sconfitta.

L’Udinese arriva alla sfida di Milano, dopo il pareggio casalingo conseguito contro la Lazio, in cui il punteggio finale è stato di 1-1. La squadra di Gabriele Cioffi ha così mantenuto invariato il divario dalla zona retrocessione, distante di tre punti. I bianconeri sono infatti in sedicesima posizione con 25 lunghezze, precedendo Venezia e Cagliari, entrambe a 22. Nelle ultime cinque partite disputate, i friulani hanno conseguito una vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte. La gara di andata tra Udinese e Milan, disputata a dicembre, si è conclusa in parità con il risultato di 1-1.

DIRETTA MILAN UDINESE STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta tv di Milan Udinese di Serie A sarà disponibile in esclusiva sulla piattaforma digitale DAZN. Si tratterà quindi di una diretta in streaming video, per accedere ai contenuti dell’emittente bisognerà essere abbonati al servizio. Per visionare la partita è necessario disporre di una connessione ad internet e dell’applicazione dedicata installata su un dispositivo mobile (smartphone, tablet o PC) o in alternativa, su una Smart Tv. La gara non sarà quindi una delle tre trasmesse in co-esclusiva da Sky Sport.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI MILAN UDINESE

Andiamo a vedere le probabili formazioni della partita Milan Udinese, con le due squadre che scenderanno in campo nella gara valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A. Il tecnico rossonero, Stefano Pioli, dovrà rinunciare a Bennacer per squalifica, al suo posto rientrerà Kessié. Con Ibrahimovic da valutare, a reggere il peso del reparto offensivo ci sarà Giroud. Con il modulo 4-2-3-1, questa la probabile formazione titolare del Milan: Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Messias, B. Diaz, Leao; Giroud.

In casa Udinese, l’allenatore Gabriele Cioffi, dovrebbe poter contare sul ritorno dall’infortunio di Udogie, il quale agirebbe sulla fascia sinistra. A centrocampo dovrebbe tornare tra i titolari Pereyra, dopo il lungo stop di tre mesi, mentre in attacco l’ormai consolidata coppia formata da Beto e dall’ex di turno Deulofeu. Con il consueto modulo 3-5-2,ecco la probabile formazione friulana per la gara di San Siro contro il Milan: Silvestri; Becao, Marì, Zeegelaar; Molina, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie; Beto, Deulofeu.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse della partita Milan Udinese di Serie A, proposte dall’agenzia Snai. Secondo i pronostici, i rossoneri sono favoriti per la vittoria, infatti il segno 1, abbinato al successo del Milan è quotato 1.45. L’eventuale pareggio tra le due squadre, con segno X, viene proposto a 4.50. Sembra invece difficile la vittoria a San Siro dell’Udinese, con il segno 2 quotato 7.00.

