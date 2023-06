DIRETTA MILAN VERONA/ Video streaming tv: tanti incroci tra le squadre negli ultimi anni (4 giugno 2023)

DIRETTA MILAN VERONA: I TESTA A TESTA

Manca poco ormai alla diretta di Milan Verona, partita valevole per la trentottesima e ultima giornata del campionato italiano di Serie A. Andiamo ora a vedere i precedenti tra le due formazioni che raccontano di tante sfide, ben quattordici, dal 1989 ad oggi: il primo incrocio al “Giuseppe Meazza” è, infatti, datato 17 dicembre 1989 e terminò con un pareggio senza reti.

Le sfide più recenti, invece, sono quelle del 16 ottobre 2021 (3-2 in favore dei rossoneri grazie ai gol di Giroud, Kessie e Leao dopo il doppio vantaggio di Barak e Caprari) e dell’8 novembre 2020 (2-2 con le reti di Barak e Ibrahimovic e le autoreti di Calabria e Magnani). Il match con più gol tra Milan ed Hellas Verona è, infine, quello del 12 marzo 2000, pareggio scoppiettante per 3-3 nel match valevole per il venticinquesimo turno di Serie A. (Giulio Halasz)

MILAN VERONA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Verona non sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare, non essendo tra le tre selezionate per questo turno infrasettimanale valido per la 38^ giornata: l’unico appuntamento con la partita di Serie A sarà dunque sulla piattaforma DAZN, che come noto fornisce tutte le gare del massimo campionato di calcio ai suoi clienti. Si tratterà di una visione in diretta streaming video; dovrete avere a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone oppure, in alternativa, utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

MILAN VERONA: OSPITI IN CERCA DI PUNTI SALVEZZA!

Milan Verona, in diretta domenica 4 giugno 2023 alle ore 21.00 presso lo stadio Giuseppe Meazza di Milano, sarà una sfida valida per la 38^ giornata del campionato di Serie A. Sfida delicatissima per gli scaligeri che, dopo la beffa subita in casa contro l’Empoli e il pareggio incassato al 96′, sono a pari punti con lo Spezia: servirà ai gialloblu l’impresa a San Siro, sperando di fare meglio dei liguri impegnati sul campo della Roma. In caso di arrivo a pari punti, sarà spareggio.

Il Milan ha messo il timbro sulla qualificazione in Champions League grazie alla vittoria in casa della Juventus, successo firmato Olivier Giroud che ha garantito almeno il quarto posto ai rossoneri, in una stagione chiusa comunque positivamente dopo la sconfitta nel derby in semifinale di Champions contro l’Inter. All’andata vittoria del Milan 1-2 in casa del Verona, 3-2 per i rossoneri il 16 ottobre 2021 nell’ultimo precedente a San Siro tra le due squadre.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN VERONA

Le probabili formazioni della diretta Milan Verona, match che andrà in scena allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Per il Milan, Stefano Pioli schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud. Risponderà il Verona allenato da Marco Zaffaroni con un 3-4-2-1 così schierato dal primo minuto: Montipò; Ceccherini, Hien, Cabal; Faraoni, Abildgaard, Tameze, Depaoli; Ngonge, Verdi; Djuric.

MILAN VERONA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Milan Verona, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie A. La vittoria del Milan con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.80, mentre l’eventuale successo del Verona, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.50.











