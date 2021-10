DIRETTA MILAN VERONA/ Video streaming tv: l’anno scorso segno X a San Siro (Serie A)

DIRETTA MILAN VERONA: TESTA A TESTA

Manca sempre meno alla diretta di Milan Verona, gran incontro dell’ottava giornata di Serie A: prima di far parlare il campo vediamo però che ci riserva anche lo storico di tale scontro. Tabella alla mano raccontiamo allora di ben 72 precedenti ufficiali, questi pure segnati tra Milan e Verona dal 1921 a oggi e tra primo campionato nazionale, cadetteria e pure Coppa Italia. Nel bilancio complessivo della partita non ci stupiamo nel vedere che sono stati ben 30 i successi conseguiti dal Milan e solo 13 le vittorie dell’Hellas: pesano però i ben 29 pareggi che i due club hanno fin qui rimediato.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN VERONA/ Quote, anche Brahim Diaz ha il Covid! (Serie A)

Esaminando uno storico recente, diciamo degli ultimi 10 precedenti della partita, notiamo che anche qui pesano i pari, ben 4 su 10 risultati: è stato pareggio tra Milan e Verona anche nel turno di andata della scorsa stagione di Serie A, per 2-2 (al ritorno però il Diavolo si vendicò vincendo al Bentegodi per 2-0). (agg Michela Colombo)

PROBABILI FORMAZIONI MILAN VERONA/ Diretta tv: Pioli nei guai in difesa

DIRETTA MILAN VERONA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Verona sarà trasmessa su Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio, rispettivamente ai numeri 201 e 202 del decoder satellitare, e dunque anche in mobilità grazie all’applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi. Questo match inoltre sarà anche in diretta streaming video per i clienti di DAZN (fornitore ufficiale della Serie A) che potranno seguirlo ovviamente su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone oppure utilizzando una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

MILAN VERONA: PIOLI NON SI VUOLE FERMARE!

Milan Verona è in diretta dallo stadio Giuseppe Meazza in San Siro, alle ore 20:45 di sabato 16 ottobre: il terzo anticipo nell’ottava giornata di Serie A 2021-2022 ci presenta il ritorno in campo dei rossoneri, che prima della sosta avevano battuto l’Atalanta a Bergamo e dunque si sono confermati al secondo posto in classifica, continuando a tallonare il Napoli rispetto al quale hanno 2 punti in meno. Campionato fino a questo momento favoloso per il Milan, che ha fatto anche meglio dell’anno scorso e ora punta a un ulteriore salto di qualità, perché la parola scudetto sta giustamente diventando sempre più concreta.

DIRETTA/ Roma Verona Primavera (risultato finale 2-0): Afena-Gyan ancora decisivo!

Stefano Pioli dovrà però fare attenzione al Verona, che da quando Igor Tudor è l’allenatore ha cambiato marcia: due settimane fa l’Hellas ha schiantato lo Spezia vincendo 4-0 al Bentegodi, ha fatto 8 punti nelle ultime quattro partite e sta iniziando sul serio a ingranare la marcia, sulla scia di quanto fatto nelle ultime due stagioni. Per questo motivo la diretta di Milan Verona potrebbe regalarci un bello spettacolo e un risultato a sorpresa; aspettando che si giochi, proviamo a valutare in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco, leggendo insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN VERONA

Milan Verona è la partita del ritorno di Giroud, e forse Ibrahimovic: lo svedese sarà comunque in panchina per recuperare in vista della Champions League, il francese potrebbe sostituire Rebic al centro dell’attacco. Tra gli altri possibili cambi, Kalulu per Calabria sarà forzato mentre Alessio Romagnoli può far rifiatare Kjaer per naturale turnover; Tomori e Theo Hernandez saranno confermati nella difesa davanti a Tatarusanu (Maignan si opera al polso), così Kessié e Tonali al centro del campo e la linea di trequarti, nella quale Brahim Diaz sarà centrale tra Saelemaekers e Rafael Leao.

Il Verona rischia di perdere Ilic e Faraoni, che potrebbero comunque farcela: in caso di forfait Casale scatterà a destra lasciando spazio a Ceccherini nella difesa con Gunter e Dawidowicz. Il portiere sarà Montipò senza sorprese, Bessa è favorito a centrocampo (dove scalda i motori anche Hongla) e Lazovic chiaramente occuperà la corsia sinistra in mediana. Davanti, Caprari potrebbe fare un passo indietro per avere i due trequartisti; l’altro sarà Barak, come prima punta è ancora Giovanni Simeone a essere favorito sull’ex di giornata Kalinic, che però spera di convincere Tudor e partire titolare.

QUOTE E PRONOSTICO

Per avere un pronostico su Milan Verona possiamo consultare le quote che sono state fornite dai bookmaker, in particolare quelle dell’agenzia Snai: qui il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vale 1,45 volte la giocata, mentre il segno X per l’eventualità del pareggio vi farebbe guadagnare 4,75 volte quanto messo sul piatto e il successo della squadra ospite, regolato ovviamente dal segno 2, porta in dote una vincita corrispondente a 6,75 volte l’ammontare dell’importo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA