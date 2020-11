Diretta Milan Verona/ Streaming video tv: ostica per Pioli (Serie A)

DIRETTA MILAN VERONA: DOPO IL KO DI EUROPA LEAGUE

Milan Verona, in diretta dallo stadio Giuseppe Meazza di San Siro, è il posticipo che alle ore 20.45 di stasera, domenica 8 novembre 2020, chiuderà il programma della settima giornata di Serie A. Si annuncia una partita intrigante, perché la diretta di Milan Verona metterà la capolista di fronte a una delle migliori realtà del nostro campionato. Il cammino finora dei rossoneri di Stefano Pioli resta eccellente, anche se la pesante batosta contro il Lille ha aperto qualche interrogativo che sarebbe bene chiudere subito tornando alla vittoria, ma per il Milan non sarà un’operazione delle più semplici contro il Verona di Ivan Juric, che può vantare la migliore difesa del campionato. L’Hellas arriva dalla vittoria contro il Benevento e ha già pareggiato sul campo della Juventus, dunque anche al Meazza cercherà di togliersi qualche soddisfazione. Il Milan invece non perdeva addirittura da marzo: prima o poi doveva succedere, però uno 0-3 casalingo può fare male, ecco perché sarà importante verificare come reagirà la squadra di mister Pioli.

DIRETTA MILAN VERONA IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Verona sarà trasmessa in esclusiva sui canali di Sky Sport per i propri abbonati, i quali di conseguenza potranno seguire la partita di San Siro anche tramite il servizio di diretta streaming video che sarà come sempre garantito dal sito o dall’applicazione di Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN VERONA

Per quanto riguarda le probabili formazioni di Milan Verona, ecco che Stefano Pioli dovrebbe varare il 4-2-3-1 con Gigio Donnarumma in porta; davanti a lui difesa a quattro con Dalot a destra, Kjaer e Romagnoli centrali e Theo Hernandez a sinistra; nel cuore della mediana naturalmente Bennacer e Kessié, mentre sulla trequarti i favoriti dovrebbero essere Saelemaekers, Calhanoglu e Rafael Leao, naturalmente in appoggio alla prima punta Ibrahimovic. La risposta del Verona di Ivan Juric dovrebbe invece concretizzarsi nel 3-4-2-1 con Silvestri in porta; qualche dubbio ancora in difesa, dove i tre favoriti per i posti da titolari sono Ceccherini, Lovato ed Empereur; Tameze ed Ilic nel cuore del centrocampo con Lazovic a destra e Dimarco a sinistra, infine Barak e Zaccagni agiranno sulla trequarti in supporto al centravanti, l’ex Kalinic.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Milan Verona mediante le quote indicate dall’agenzia Snai. Sono nettamente favoriti i padroni di casa e il segno 1 di conseguenza è quotato a 1,45, mentre poi si sale a 4,75 in caso di pareggio (segno X) e fino a 6,75 volte la posta in palio per una vittoria del Verona, per chi avrà creduto nel segno 2.



