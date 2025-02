DIRETTA MILAN VERONA (RISULTATO 0-0): LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

La storia ricorda precedenti sinistri per il Diavolo, l’attualità ci dice che la diretta Milan Verona potrebbe in verità essere un ostacolo morbido, l’ideale in mezzo al doppio impegno di Champions League. Naturalmente pesano come un macigno i 53 gol incassati finora dall’Hellas, nettamente la peggiore difesa del campionato di Serie A, sebbene all’andata perse “solo” 0-1 contro il Milan al Bentegodi in una delle ultime partite di Paulo Fonseca. Molto dipenderà quindi proprio dai rossoneri, che in questo campionato sono maestri di discontinuità (non è una dote positiva per chi vuole arrivare in alto): il Milan non ottiene lo stesso risultato in due giornate consecutive dalla dodicesima e tredicesima, quando per di più furono due pareggi, mentre l’unica striscia di tre vittorie consecutive risale addirittura a settembre.

DIRETTA/ Brescia Milano (risultato finale 69-74): serratissima! Coppa Italia basket 15 febbraio 2025

Adesso c’è l’occasione giusta per fare il bis del successo ad Empoli, ma sarà meglio non sottovalutare la diretta Milan Verona in uno snodo decisivo della stagione! MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Fofana, Musah; Joao Felix, Reijnders, Sottil; Gimenez. A disposizione: Sportiello, Torriani, Leao, Pulisic, Jimenez, Chukwueze, Pavlovic, Bartesaghi, Bondo, Terracciano, Camarda, Abraham. Allenatore: Sergio Conceicao. VERONA (3-5-2): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Valentini; Tchatchoua, Duda, Niasse, Bradaric; Suslov, Kastanos; Sarr. A disposizione: Berardi, Perilli, Oyegoke, Daniliuc, Faraoni, Lambourde, Lazovic, Livramento, Okou, Bernede, Mosquera, Ajayi, Cisse. Allenatore: Paolo Zanetti. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA/ Lazio Napoli (risultato finale 2-2): pareggia Dia! (Serie A, 15 febbraio 2025)

Diretta Milan Verona, in streaming video e tv dove vederla

Seguire la diretta Milan Verona sarà possibile solo per chi ha sottoscritto in precedenza un abbonamento a Sky Sport o ai piani Standard o Plus di Dazn, i tifosi e gli appassionati potranno quindi sintonizzarsi ai canali Dazn o Dazn1 ma anche a Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (canale 251), o in alternativa collegarsi alle piattaforme di streaming Dazn o SkyGo e NowTv

Rossoneri pronti al riscatto!

La diretta Milan Verona si giocherà allo Stadio Giuseppe Meazza e sarà valida per la venticinquesima giornata di Serie A, metterà in scena una sfida tra due squadre che hanno vissuto e vivono due diversi percorsi in campionati e che anche nelle ultime gare hanno dimostrato stati di forma differenti, i padroni di casa sono in lotta per un piazzamento europeo a fine stagione, ad oggi occupano il settimo posto con 38 punti ma hanno una gara in meno da recuperare contro il Bologna.

DIRETTA/ Cavese Picerno (risultato finale 1-1): Franco trova il pari! (Serie C, 15 febbraio 2025)

Gli ospiti invece stanno lottando per la salvezza e sono nel pieno di questa sfida, anche se ad oggi ne sono fuori essendo quindicesimi con 23 punti. Il Milan si presenta alla sfida dopo una vittoria 1-2 contro l’Empoli in una gara discussa ma che ha visto subito il gol di Gimenez, l’Hellas Verona invece si presenta dopo una pesante sconfitta per 0-5 contro l’Atalanta.

Formazioni Milan Verona, probabili scelte dei tecnici

Per la diretta Milan Verona delle 20.45 i padroni di casa dovrebbero essere schierati da Francisco Conceiçao secondo il solito 4-3-3 con Maignan in porta, Walker e Theo Hernandez gli esterni bassi con Thiaw e Pavlovic i difensori centrali, Musah, Fofana e Reijnders a centrocampo e tridente composto da Rafael Leao, Gimenez e Pulisic.

Gli ospiti invece dovrebbero scendere in campo con il 3-4-1-2 di Paolo Zanetti con Montipò tra i pali, Ghilardi, Coppola e Dawidowicz i tre difensori centrali, Bradaric e Tchatchoua gli esterni con Bernede e Niasse a completare il centrocampo, Suslov trequartista alle spalle della coppia d’attacco Sarr, Mosquera.

Scommessa Milan Verona, quote e possibile risultato finale

La diretta Milan Verona sulla carta ha un netto favorito per la vittoria finale con i rossoneri che per il valore della rosa, rinforzato dal mercato invernale, e per un migliore posizionamento in classifica hanno più possibilità di portare a casa i 3 punti, gli ospiti poi fanno fatica a mantenere la loro porta inviolata e spesso concedono grandi quantità di gol alle squadre che sfruttano gli spazi aperti in contropiede, caratteristica principale del gioco degli avversari.

Lo stesso pensiero è quello dei bookmakers come bet365 che da alla vittoria del Milan una quota di 1.35, alla vittoria dell’Hellas Verona una quota di 8.50 mentre al pareggio una quota di 4.75