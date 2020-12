Diretta Milano Alba Berlino/ Streaming video tv: l’Olimpia recupera in Eurolega

DIRETTA MILANO ALBA BERLINO: OLIMPIA FAVORITA IN CASA

Milano Alba Berlino sarà diretta dagli arbitri Matej Boltauzer, Piotr Pastusiak e Carlos Cortes: alle ore 20:45 di martedì 1 dicembre il Mediolanum Forum ospita la partita valida per la sesta giornata di basket Eurolega 2020-2021. Si tratta di un recupero, uno dei tre che l’Olimpia deve ancora affrontare: settimana di doppio impegno dunque per gli uomini di Ettore Messina, che giovedì saranno sempre qui per sfidare il Panathinaikos. Un’occasione interessante, dopo aver battuto lo Zalgiris, per migliorare la posizione di classifica e consolidare la zona playoff: si tratta infatti di due squadre che hanno un record negativo e con gare che saranno disputate in casa, in più Milano ci arriva dalla sosta del campionato per consentire alle nazionali di giocare le qualificazioni agli Europei. Insomma, nel giro di 48 ore l’Olimpia si potrebbe trovare a quota 7 vittorie e 3 sconfitte anche se, ovviamente, dovrà stare attenta a non sottovalutare gli avversari; intanto vedremo quello che succederà questa sera nella diretta di Milano Alba Berlino, aspettando la quale possiamo fare qualche valutazione circa i temi principali.

DIRETTA MILANO ALBA BERLINO STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che, salvo variazioni di palinsesto, non sarà possibile assistere alla diretta tv di Milano Alba Berlino sui canali della nostra televisione: purtroppo infatti la partita non sarà trasmessa, ma come sempre gli abbonati alla piattaforma Eurosport Player potranno seguirla in diretta streaming video come tutte le altre che si giocano per l’Eurolega. Sul sito ufficiale www.euroleague.net troverete poi tutte le informazioni utili sul match (dal tabellino play-by-play alle statistiche dei giocatori) e sulla competizione, prima tra tutte la classifica del girone unico.

DIRETTA MILANO ALBA BERLINO: RISULTATI E CONTESTO

Milano Alba Berlino può segnare un punto di svolta in Eurolega per l’Olimpia: come ormai sappiamo la squadra sta volando in campionato, e ora può anche sfruttarne la sosta per sistemare le cose in ambito internazionale. Dove forse qualche sconfitta era inattesa – su tutte quella interna contro la Stella Rossa – ma tutto sommato il passo è buono perché consente di rimanere nelle prime otto della classifica anche con qualche partita da recuperare. In più l’Eurolega regala sempre grandi sorprese, come è successo al Barcellona caduto sul parquet di Villeurbanne; l’Alba Berlino è una società storica che però da tempo non riesce a ottenere risultati soddisfacenti, non si tratta di una delle candidate a giocare i playoff ma sta comunque lottando per centrare l’obiettivo. Nell’ultimo turno ha fatto un bel colpo, schiantando il Khimki e portando all’interno del roster il premio di MVP della giornata; dunque si tratta di una squadra che arriva al Mediolanum Forum in fiducia e con poco da perdere, dovrà essere bravo Ettore Messina a motivare al meglio i suoi e scegliere i quintetti giusti, a seconda delle varie fasi della partita, per fare corsa di testa e andare a prendersi i due punti.

