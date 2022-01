DIRETTA MILANO ALBA BERLINO/ Video streaming tv: le parole di Ettore Messina

DIRETTA MILANO ALBA BERLINO: PARLA MESSINA

Mentre aspettiamo la diretta di Milano Alba Berlino, ci sembra doveroso rileggere le dichiarazioni di coach Ettore Messina al termine dell’impresa di Barcellona: “E’ stata una partita molto fisica, tante palle perse nel primo tempo per ambedue le squadre, ma c’è stata tanta difesa, enorme fisicità. Complimenti ai miei perché nel momento peggiore all’inizio del terzo quarto non hanno mollato concentrazione e intensità. Il terzo quarto è stato orribile sia in difesa che in attacco. Ma nel quarto abbiamo aperto il campo, giocato bene, la difesa ha fatto tantissimo, ricordo quattro o cinque possessi di difesa di alto livello in cui non li abbiamo fatti segnare. E, come nel primo tempo era stato decisivo Chacho, nel secondo lo è stato Delaney, sia attacco che in difesa esprimendosi ad un livello davvero molto alto”.

Messina ha anche indicato la strada da seguire dopo un successo così importante: “Dobbiamo rimanere umili, continuare a lavorare, perché la strada è lunga, ma questo successo ci dà tanta fiducia, è così quando batti le grandi squadre e il Barcellona è una delle legittime pretendenti al titolo, il meglio che puoi affrontare in questo momento. Direi anche che i giocatori hanno fatto uno sforzo tremendo per prepararsi ai tempi del Covid, l’hanno avuto quasi tutto, ti costringe ad allenarti in solitudine, ad avere enorme disciplina anche fuori del campo, a casa, dove hai una vita. Per noi allenatori il problema è che non sai mai con chi giocherai. Avremo tante partite consecutive, ma non è qualcosa che puoi controllare”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA MILANO ALBA BERLINO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milano Alba Berlino sarà disponibile agli abbonati alla televisione satellitare: da quest’anno infatti le partite dell’Olimpia in Eurolega (e altre di volta in volta selezionate) sono trasmesse da Sky Sport, con un appuntamento che contempla anche il servizio di diretta streaming video che, senza costi aggiuntivi, potrà essere attivato su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone grazie all’applicazione Sky Go, anche questa piattaforma riservata ai clienti.

MILANO ALBA BERLINO: L’OLIMPIA NON PUÒ FALLIRE!

Milano Alba Berlino, in diretta dal Mediolanum Forum di Assago, si giocherà alle ore 20.30 di stasera, martedì 18 gennaio 2022, come recupero della diciottesima giornata di Eurolega, partita che infatti l’Olimpia Milano era stata costretta a rinviare a fine dicembre. Gli uomini di Ettore Messina erano reduci dalla sconfitta contro il Real Madrid, partita decisa solo sul filo della sirena e con l’ulteriore beffa di essere stata probabilmente all’origine del focolaio Covid che ha colpito Milano nelle settimane successive, imponendo anche il rinvio di varie partite dell’Olimpia tra campionato ed Eurolega, dove d’altronde la situazione è critica per tante formazioni. Oggi con la diretta di Milano Alba Berlino si colmerà almeno uno dei buchi, ma il calendario resta fittissimo di impegni.

Si tratta di un periodo comunque positivo per l’Olimpia Milano in Eurolega, con vittorie belle e convincenti come l’impresa di settimana scorsa a Barcellona che consolidano una classifica che fa sorridere grazie a ben undici vittorie a fronte di sei sconfitte, anche se in questo momento analizzare la classifica della Eurolega è esercizio assai complicato per chiunque. Di fronte ci saranno i tedeschi dell’Alba Berlino, che arrivano al Forum di Assago forti di un eccellente bilancio che è esattamente l’opposto di quello di Milano, dunque con sei vittorie e undici sconfitte, però all’andata l’Olimpia era caduta in Germania. Cosa succederà in Milano Alba Berlino?

DIRETTA MILANO ALBA BERLINO: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Milano Alba Berlino vedrà dunque scendere in campo l’Olimpia per la seconda volta in due giorni, dopo la partita di campionato di domenica a Pesaro: la situazione non è certamente facile, dunque adesso si deve giocare a raffica per recuperare, sperando che non arrivino altri stop, che siano dovuti a problemi propri o degli avversari, come nel recente rinvio contro Kazan. Ettore Messina è sempre alle prese con alcuni infortuni, però è anche vero che Milano settimana scorsa ha fatto l’impresa di vincere al Palau Blaugrana di Barcellona, uno di quei successi che possono valere tantissimo sia per la classifica sia per il morale e la convinzione nei propri mezzi.

L’Alba Berlino non è avversario che incuta particolare timore, anche se naturalmente in Eurolega non si può mai sottovalutare nessuno, come l’Olimpia Milano aveva capito in occasione proprio della sconfitta in casa dei tedeschi, uno scivolone al quale bisogna porre rimedio stasera. L’Alba Berlino vanta sei vittorie in tutto il torneo fino a questo momento, delle quali soltanto due in trasferta, sui campi di Stella Rossa e Zalgiris Kaunas. Scivolare dopo avere vinto a Barcellona sarebbe una delusione certamente da evitare…



