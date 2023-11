DIRETTA MILANO ANADOLU EFES/ Video streaming tv: è caos in casa Olimpia (Eurolega 16 novembre 2023)

DIRETTA MILANO ANADOLU EFES: CAOS OLIMPIA

A corredo della diretta di Milano Anadolu Efes possiamo tornare su alcune dichiarazioni che qualche giorno fa Ettore Messina ha rilasciato a Il Foglio: il coach dell’Olimpia ha parlato soprattutto della situazione playmaking, e certamente alcuni passaggi hanno fatto drizzare le orecchie. Di fatto Messina ha scaricato Kevin Pangos, dicendo esplicitamente come non sia lui la guida ideale della macchina di Milano e come il suo piano preveda in questo momento di far passare maggiormente il gioco dai lunghi, vista la presenza di buoni passatori come Nicolò Melli e Johannes Voigtmann. In più Messina è tornato su Shabazz Napier, l’anno scorso inserito in corso d’opera.

Di fatto ha detto che il mancato rinnovo del giocatore, oggi alla Stella Rossa, è dipeso dalle pretese dello stesso Napier che chiedeva il triplo dell’ingaggio, ma anche che il playmaker starebbe mandando messaggi ad alcuni amici rivelando la volontà di tornare. Non è finita qui, perché da Belgrado Napier ha risposto al suo ex allenatore usando toni forti: “Smettila di mentire ai tuoi tifosi per risolvere i tuoi problemi” ha scritto, sostanzialmente smentendo il desiderio di vestire ancora la canotta dell’Olimpia e sottolineando come l’aver iniziato male la stagione, da parte sua e di Milano, non sia un motivo sufficiente per affermare cose non vere. Aspettiamoci altri capitoli della querelle… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA MILANO ANADOLU EFES STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milano Anadolu Efes sarà affidata ai canali della televisione satellitare, che ha in carico i migliori match di Eurolega (tra cui ovviamente quelli delle nostre due squadre). Sarà una visione riservata agli abbonati, che in assenza di un televisore potranno attivare l’applicazione Sky Go per la diretta streaming video; a tale proposito va ricordato che le partite di Eurolega sono garantite anche dalla piattaforma DAZN, e anche in questo caso bisognerà aver sottoscritto un abbonamento al servizio. Infine, tutte le informazioni utili saranno consultabili su www.euroleaguebasketball.net/euroleague, a cominciare dal tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

MILANO ANADOLU EFES: PARTITA DA VINCERE!

Milano Anadolu Efes sarà in diretta dal Mediolanum Forum, alle ore 20:30 di giovedì 16 novembre: si gioca per la nona giornata di basket Eurolega 2023-2024, dunque le due squadre completano una settimana in cui hanno affrontato il doppio turno. L’Olimpia arriva dal derby contro la Virtus Bologna, e sta ancora provando a raddrizzare una situazione non troppo esaltante: l’ultima giocata al Forum è stata un trionfo, successo netto contro Valencia, ma in precedenza il passo di Milano in Eurolega era stato tutt’altro che brillante e infatti la classifica ha subito messo la squadra di Ettore Messina lontana dalle posizioni che qualificano ai playoff.

Leggermente meglio l’Anadolu Efes, che però si trova in una situazione transitoria: campione di Eurolega per due anni consecutivi, l’anno scorso non ha nemmeno raggiunto la post season e ora, con il cambio di allenatore e qualche big che ha preso altre strade, si tratta di provare a mantenere un certo livello, con la sensazione però che i tempi migliori siano per il momento passati. Adesso aspettiamo che la diretta di Milano Anadolu Efes prenda il via, nel frattempo possiamo fare qualche rapida valutazione sui temi principali che potrebbero emergere dalla serata di Eurolega al Mediolanum Forum.

DIRETTA MILANO ANADOLU EFES: SITUAZIONE E CONTESTO

È ormai imminente la diretta di Milano Anadolu Efes: abbiamo detto di un’Olimpia con il motore ancora ingolfato in Eurolega, ma in questa stagione le cose non vanno troppo bene nemmeno in campionato. Domenica Milano ha perso a Scafati: terza sconfitta in sette giornate, certamente non il passo che ci si aspetterebbe da una corazzata che ha vinto gli ultimi due scudetti. I problemi strutturali ci sono: alcuni li ha evidenziati Ettore Messina, potrebbero essere risolti con il mercato ma è inevitabile che intervenire sul roster in autunno significa ammettere, appunto, di dover sistemare qualche dettaglio per tornare a correre.

Anche l’Anadolu Efes sta affrontando uno scenario nel quale deve tenere botta: in estate gli addii di Ergin Ataman, Bryant Dunston e soprattutto Vasilje Micic sono stati certamente pesanti, nel roster della squadra turca è rimasto Shane Larkin ma il passo in Eurolega non è esaltate, al momento è lecito ammettere che ci siano avversarie che hanno molte più possibilità di giocarsi la qualificazione ai playoff. Vedremo, perché il cammino è lungo e in una competizione come questa le sorprese sono sempre all’ordine del giorno; intanto Milano ha bisogno di vincere per rimettersi totalmente in carreggiata, poi arriveranno altre valutazioni…











