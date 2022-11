Diretta Milano Anadolu Efes/ Streaming video tv: contro i campioni (Eurolega)

DIRETTA OLIMPIA MILANO ANADOLU EFES: CRISI NERA!

Milano Anadolu Efes, in diretta dal Mediolanum Forum di Assago con palla a due alle ore 20.30 di stasera, martedì 22 novembre, è il big-match per la nona giornata della Eurolega di basket 2022-2023, dal momento che l’EA7 Emporio Armani Milano ospita l’Anadolu Efes Istanbul che è campione in carica della massima competizione europea per club nel basket. Il ricordo va naturalmente ai quarti di finale della scorsa primavera, quando Milano fu eliminata in quattro partite, quindi la diretta di Milano Anadolu Efes potrebbe offrire l’occasione per una piccola rivincita agli uomini di coach Ettore Messina.

L’Olimpia Milano tuttavia ha bisogno di vincere soprattutto per motivazioni strettamente pratiche e legate alla classifica della nuova Eurolega, che vede Milano in difficoltà con tre vittorie e cinque sconfitte a causa di una striscia aperta di quattro ko consecutivi, che hanno naturalmente spento la soddisfazione di un inizio che era stato buono, 3-1 dopo le prime quattro giornate. D’altronde, va pure evidenziato il fatto che l’Anadolu Efes non è partito meglio: anche i turchi hanno tre vittorie e cinque sconfitte nelle prime otto giornate. La posta in palio si annuncia quindi molto delicata nella diretta di Milano Anadolu Efes…

MILANO ANADOLU EFES STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milano Anadolu Efes viene trasmessa come sempre dai canali della televisione satellitare: le partite delle italiane in Eurolega, come altre selezionate turno per turno, sono disponibili su Sky Sport per gli abbonati, che potranno usufruire anche del servizio di diretta streaming video per Milano Anadolu Efes senza costi aggiuntivi grazie all’applicazione Sky Go. Ricordiamo poi la possibilità di consultare il tabellino play-by-play e il boxscore del match, aggiornati in tempo reale, sul portale euroleaguebasketball.net/euroleague, sul quale troverete anche calendario e classifica della competizione.

DIRETTA MILANO ANADOLU EFES: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Milano Anadolu Efes è importante per l’Olimpia, che non vince dal colpo in Germania contro il Bayern Monaco: nulla è compromesso, il cammino in Eurolega è talmente lungo che tutti vivono alti e bassi, anche perché le avversarie sono sempre di eccellente livello e se tu vivi un momento di difficoltà le sconfitte sono una eventualità che si realizza facilmente. Tuttavia, una striscia di quattro ko consecutivi fa male e la prospettiva di dover affrontare i campioni in carica per spezzarla non è il massimo. Urge soprattutto invertire il trend casalingo: Milano ha giocato tre partite al Forum e le ha perse tutte, vanificando così l’ottimo dato esterno di tre vittorie su cinque partite finora giocate in trasferta.

A proposito di alti e bassi, abbiamo già accennato al fatto che pure per l’Anadolu Efes l’inizio di stagione non è stato facile, pur con i galloni dei campioni in carica. I turchi se non altro arrivano da una vittoria contro Barcellona, ma hanno il problema opposto: per l’Efes, le tre vittorie finora ottenute sono giunte tutte in casa, quindi gli ospiti devono sfatare il tabù delle trasferte. In ogni caso avremo una novità: la prima vittoria casalinga dell’Olimpia oppure il primo colpo esterno dei turchi, siamo davvero curiosi di scoprire l’esito della diretta di Milano Anadolu Efes…











