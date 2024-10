DIRETTA MILANO ANADOLU EFES: OLIMPIA PER RIPARTIRE!

Con la diretta Milano Anadolu Efes entriamo nella quinta giornata dell’affascinante Eurolega 2024-2025: al Mediolanum Forum si gioca alle ore 20:30 di giovedì 24 ottobre e la partita è già oggi fondamentale per l’Olimpia, che ha vissuto la settimana del doppio turno in maniera negativa perdendo entrambe le gare, e peraltro arrivando dal disastro incredibile contro lo Zalgiris quando, avanti di 27 punti a metà terzo quarto e peraltro in casa, ha clamorosamente perso la bussola e la partita, una sconfitta che può lasciare qualche scoria pesante al netto del successo lasciato sul parquet, perché ora quegli incubi lituani si possono ancora rivivere.

La diretta Milano Anadolu Efes rappresenta uno straordinario classico, uno degli incroci più frequenti nell’Eurolega moderna e anche una serie playoff recente terminata male per l’Olimpia; al momento i turchi hanno due vittorie e altrettante sconfitte e vogliono riscattare le ultime due stagioni, vedremo allora cosa succederà sul parquet del Mediolanum Forum nella delicatissima diretta Milano Anadolu Efes, aspettando la palla a due possiamo sicuramente fare qualche valutazione più approfondita circa lo stato dell’arte di un’Olimpia che ha già pochi margini di errore.

DIRETTA MILANO ANADOLU EFES STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per quanto riguarda la diretta tv di Milano Anadolu Efes, come sempre bisogna ricordare che le partite di Eurolega delle nostre squadre (più alcune altre selezionate) vengono trasmesse sulla televisione satellitare, quindi anche l’appuntamento con questo match sarà riservato agli abbonati che, in assenza di un televisore, potranno seguire la diretta Milano Anadolu Efes anche con l’applicazione Sky Go e visione in diretta streaming video, un’opzione questa che è disponibile anche sulla piattaforma DAZN per la quale allo stesso modo bisognerà aver sottoscritto un abbonamento.

DIRETTA MILANO ANADOLU EFES: SITUAZIONE NON SEMPLICE

Ci avviciniamo alla diretta Milano Anadolu Efes, partita delicatissima per l’Olimpia: sono passate appena quattro giornate e il tempo per recuperare c’è tutto e anche di più, eppure sono già iniziati i processi in casa di una Milano che fino a questo momento in Eurolega ha battuto solo l’esordiente Paris (con fatica e dovendo rimontare), nelle due trasferte di fatto non è mai stata competitiva, anche se le avversarie non erano sicuramente morbide, e poi per l’appunto è andata incontro alla débacle contro lo Zalgiris, perché perdere in quel modo una partita nettamente vinta può sempre capitare a patto che la cosa venga assorbita immediatamente.

Ecco allora che Milano dovrà dimostrare che da quel ko interno contro Andrea Trinchieri si possa solo risalire la corrente, trasformando rabbia e delusione in una corrente vincente che porti l’Olimpia a giocarsi davvero la qualificazione al playoff; per il momento le cose non stanno andando bene e questo va francamente al di là di una classifica che parla di penultimo posto, serve un’immediata sterzata ma naturalmente bisognerà fare molta attenzione all’Anadolu Efes, che tanto per gradire in questa Eurolega ha già vinto in Italia battendo la Virtus Bologna all’esordio. Staremo dunque a vedere, tra poco la diretta Milano Anadolu Efes ci farà davvero compagnia.