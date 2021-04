Diretta Milano Anadolu Efes/ Streaming video tv: Olimpia verso i playoff! (Eurolega)

DIRETTA MILANO ANADOLU EFES: L’OLIMPIA SI SCALDA PER I PLAYOFF

Milano Anadolu Efes, che sarà diretta dagli arbitri Miguel Angel Perez, Olegs Latisevs e Gytis Vilius, si gioca al Mediolanum Forum alle ore 20:45 di venerdì 9 aprile: finalmente si chiude la regular season di basket Eurolega 2020-2021, e l’Olimpia si prepara ai playoff. Per la prima volta da quando esiste il girone unico, e da 7 anni in termini assoluti, Milano torna alla post season di questa competizione: ha centrato il traguardo giocando un basket finalmente solido e convincente anche in campo internazionale, dove invece aveva patito la scarsa fisicità rispetto ad alcune avversarie nelle edizioni precedenti.

Un’Olimpia che ha fatto ampiamente il suo dovere e che, in termini della rivale di questa sera, ha anche spezzato il tabù vincendo per la prima volta sul parquet dell’Efes; ora si chiude con la possibilità di blindare il quarto posto in classifica, che permetterebbe di avere il fattore campo a favore. Vedremo allora quello che succederà nella diretta di Milano Anadolu Efes, aspettando la quale possiamo provare a fare qualche valutazione sui suoi temi principali.

DIRETTA MILANO ANADOLU EFES STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Milano Anadolu Efes, ma sappiamo bene che le partite di Eurolega sono appannaggio del portale Eurosport Player, per il quale sarà necessario sottoscrivere un abbonamento: potrete quindi seguire in diretta streaming video, su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, tutte le gare che riguardano questo ultimo turno di regular season. È invece consultabile liberamente il sito www.euroleague.net, sul quale troverete le informazioni utili come il tabellino pla-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

DIRETTA MILANO ANADOLU EFES: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Milano Anadolu Efes chiude dunque la regular season di Eurolega: un percorso lunghissimo, fatto di 34 partite e con tanti doppi turni (cioè due partite a settimana). L’Olimpia che negli anni scorsi penava in Europa non c’è più, sostituita da una squadra che ha tantissimo talento e varie soluzioni, che ha finalmente trovato il ritmo giusto in difesa e che adesso se la può giocare nei playoff qualunque sia l’avversaria, con la consapevolezza di poter raggiungere la Final Four e sognare in grande. Curiosamente, nel momento in cui è stato raggiunto questo traguardo la squadra ha rallentato il passo in campionato, lunedì ha perso in casa contro Varese e rischia ora di lasciare il primo posto nelle mani di Brindisi, contro cui giocherà nel fine settimana. Poco importa a Ettore Messina, che sa bene come i suoi ragazzi possano dominare in Italia quando conterà; ora bisognerà concentrarsi sul prendersi la vittoria numero 21 in Eurolega, chiudere al meglio e scaldarsi per i playoff…



