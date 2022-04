DIRETTA MILANO ANADOLU EFES/ Video streaming tv: il tabellone dei playoff di Eurolega

DIRETTA MILANO ANADOLU EFES: IL TABELLONE

Si avvicina sempre più il momento della diretta di Milano Anadolu Efes: iniziano i playoff di Eurolega, e allora noi possiamo gettare uno sguardo al tabellone della competizione che, come da tradizione, è già stato potenzialmente formato. L’Olimpia per esempio, qualora dovesse qualificarsi per la Final Four di Belgrado, incrocerebbe la vincente di Olympiacos Monaco: i greci stanno provando a tornare grandi e hanno soffiato a Milano il secondo posto in regular season, il Monaco è l’ultima vincitrice di Eurocup e ha in Mike James un pericolosissimo ex.

Dall’altra parte, la potenziale semifinale potrebbe essere il Clasico: il Barcellona, testa di serie numero 1 per il secondo anno consecutivo, incrocia infatti la strada del Bayern Monaco che ancora una volta Andrea Trinchieri ha condotto ai playoff, mentre il Real Madrid (quarto) se la vede con il Maccabi Tel Aviv, due colossi del basket europeo nel ricordo della finale giocata a Milano otto anni fa. I blancos quest’anno hanno penato abbastanza e sono arrivati ai quarti di finale in condizione critica; mai però scommettere su di loro, ma nemmeno sul Maccabi quando si arriva ai playoff. Dunque, vedremo cosa succederà e noi chiaramente concentriamo la nostra attenzione sulla diretta di Milano Anadolu Efes… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA MILANO ANADOLU EFES STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milano Anadolu Efes sarà trasmessa dai canali della televisione satellitare: ancora una volta l’appuntamento con l’Eurolega è riservato agli abbonati Sky, come è sempre stato nel corso della regular season. I clienti quindi potranno selezionare il canale sul loro decoder, ma avere accesso anche al servizio di diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go; sul sito www.euroleaguebasketball.net/euroleague potrete trovare tutte le informazioni utili su questa partita di gara-1 playoff, come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

MILANO ANADOLU EFES: INIZIANO I PLAYOFF!

Milano Anadolu Efes, che è in diretta dal Mediolanum Forum alle ore 19:00 di martedì 19 aprile, è gara-1 dei playoff di basket Eurolega 2021-2022. Finalmente ci siamo: l’Olimpia, che con la vittoria di Villeurbanne ha blindato il terzo posto in regular season, affronta una squadra che in questa stagione non è stata sempre perfetta, ma che è quella che difende il titolo vinto un anno fa. Sarà durissima: una serie al meglio delle cinque partite, Milano giocherà le prime due in casa e poi avrà eventualmente gara-5 sempre qui al Forum, un vantaggio che l’anno scorso era risultato decisivo nella serie contro il Bayern Monaco.

La diretta di Milano Anadolu Efes sarà dunque uno spettacolo: l’Olimpia ha dovuto attendere sino all’ultimo per conoscere il nome della sua avversaria nei playoff, e ora per prendersi la seconda Final Four consecutiva dovrà eliminare i turchi con cui finalmente ha spezzato il tabù (non aveva mai vinto sul loro campo prima di due vittorie consecutive nelle ultime due stagioni) e con un successo che significherebbe molto in termini psicologici, visto che stiamo pur sempre parlando della squadra campione in carica. Vedremo allora come andranno le cose…

DIRETTA MILANO ANADOLU EFES: RISULTATI E CONTESTO

Dunque sarà Milano Anadolu Efes nei playoff di Eurolega: l’Olimpia naturalmente punta ad arrivare a Istanbul sul 2-0 così da avere subito il match point a disposizione, e due partite nelle quali provare a non tornare al Mediolanum Forum. Era successo così l’anno scorso, ma il Bayern di Andrea Trinchieri aveva poi forzato una gara-5 nella quale aveva avuto il tiro per andare alla Final Four; adesso si tratta dell’Efes, una squadra che l’anno scorso ha vinto l’Eurolega ma che nella stagione precedente aveva raggiunto la finale dopo aver timbrato il primo posto in regular season.

Allenata da Ergin Ataman, un coach che abbiamo visto anche in Italia, non va per nulla sottovalutata perché, esattamente come era accaduto nell’ultima edizione di Eurolega, è partita con il freno a mano tirato per poi operare una bella rimonta nel girone di ritorno. Si è dovuta accontentare del sesto posto e quindi non avrà il fattore campo a disposizione, ma per un roster che può contare su Shane Larkin, Vasilije Micic, Bryant Dunston e tutti gli altri potrebbe anche non essere un problema. Gara-1, anche se il 2014 di Milano ci dimostra il contrario, potrebbe già essere molto importante per gli equilibri della serie ma vedremo come l’Olimpia si comporterà tra qualche ora sul parquet del Mediolanum Forum…











