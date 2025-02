DIRETTA MILANO ANKARA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Eccoci all’inizio della diretta Milano Ankara, sarà per i meneghini già la seconda partita di questa Champions League ospitata a Busto Arsizio, anche se il precedente non è dei migliori. Infatti il 3 dicembre scorso l’Allianz Milano perse per 2-3 contro lo Zawiercie al termine di una partita comunque intensa e certamente piacevole, mentre all’Allianz Cloud (cioè al PalaLido) ha vinto entrambe le partite, anche se più che la sede incide naturalmente il livello degli avversari, che nelle due partite giocate a Milano città erano state Roeselare e Innsbruck.

Insomma, Busto Arsizio si sta rivelando come la sede delle partite più impegnative e decisive, in realtà un po’ dispiace che in una grande città come il capoluogo lombardo non si riesca a volte a giocare e ci si debba trasferire, magari in futuro la situazione migliorerà quando sarà a disposizione anche il nuovo palazzetto olimpico ma adesso naturalmente non è questo l’aspetto che più conta, mentre sta davvero cominciando la diretta Milano Ankara! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

MILANO ANKARA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

La diretta Milano Ankara in tv sarà più correttamente una diretta streaming video, dal momento che la partita di volley sarà visibile per gli abbonati a DAZN.

MILANO ANKARA: A CACCIA DI RIMONTA E QUALIFICAZIONE

La situazione è molto difficile, servirà infatti vincere quattro set nella diretta Milano Ankara per ottenere la qualificazione dai playoff della Champions League di volley maschile ai quarti di finale. L’appuntamento sarà alle ore 20.45 di stasera, martedì 25 febbraio 2025, presso la e-work Arena di Busto Arsizio, che sarà per questa sera l’impianto di casa per l’Allianz Milano che cercherà di ribaltare la situazione che vede nettamente favorito l’Halkbank Ankara dopo la vittoria dei turchi per 3-1 nella partita d’andata.

I meneghini di conseguenza dovranno necessariamente vincere per 3-0 oppure 3-1 per poi giocarsi tutto nel Golden Set che a quel punto decreterebbe il nome di chi avrebbe la meglio nella diretta Milano Ankara, conquistando così un posto fra le migliori otto d’Europa. Per l’Allianz sarebbe naturalmente un traguardo di grande prestigio nella prima partecipazione in Champions League: non sarà serata da calcoli, bisogna dare il massimo per vincere e ribaltare la situazione, forse psicologicamente potrebbe anche essere meglio così anche se ovviamente non sarà facile…

DIRETTA MILANO ANKARA: AL BIVIO DEL CAMMINO IN CHAMPIONS LEAGUE

Sappiamo che l’imprevedibile esito della scorsa stagione ha portato in Champions League squadre diverse dal solito per l’Italia, la diretta Milano Ankara è evidentemente il bivio decisivo per il cammino dei meneghini, che finora è stato certamente più che dignitoso, ma ha pure mostrato che all’Allianz manca qualcosa rispetto alle big europee. Ad esempio nel girone Milano ha chiuso seconda vincendo quattro partite su quattro contro Roeselare e Innsbruck, ma cedendo in entrambi i confronti con i polacchi dello Zawiercie, che hanno dominato il raggruppamento.

Ecco poi la sconfitta nell’andata contro l’Halkbank Ankara, al termine di un match dai molti volti: Milano vinse ai vantaggi un intenso primo set, poi soffrì molto nel secondo e nel terzo parziale prima di tornare su ottimo livelli nel quarto set, vinto però 33-31 dai turchi per chiudere i conti. Se si fosse andati al tie-break sicuramente l’esito del doppio incontro sarebbe ora molto più incerto, invece in questo modo si dovrà cercare la grande impresa stasera nella diretta Milano Ankara…