Diretta Milano Barcellona (Eurolega)/ Streaming video tv: Olimpia, scontro al vertice

DIRETTA MILANO BARCELLONA: OLIMPIA, SFIDA PIENA DI FASCINO!

Milano Barcellona, in diretta dal Mediolanum Forum di Assago con palla a due fissata alle ore 20.45 di questa sera, venerdì 19 marzo 2021, è la partita della trentesima giornata della lunghissima stagione regolare di Eurolega che vedrà scendere in campo l’Olimpia Milano contro gli spagnoli del Barcellona per cercare una vittoria di lusso in un cammino finora esaltante per gli uomini di Ettore Messina. La diretta di Milano Barcellona ci offrirà infatti lo scontro al vertice della classifica di Eurolega, con l’Olimpia di coach Ettore Messina al secondo posto con un bilancio di 19-10 contrapposta alla capolista Barcellona, leader con un ruolino di marcia da 21-8 finora. Milano arriva dal successo ottenuto settimana scorsa in casa del Cska Mosca, una delle perle di una memorabile stagione di Eurolega nella quale Milano ha ottenuto molti successi di prestigio, ad esempio anche la doppietta contro il Real Madrid. Adesso, con la qualificazione di fatto in tasca, l’obiettivo è ottenere la migliore posizione possibile nella griglia dei playoff e in questo senso Milano Barcellona potrebbe avere una fondamentale importanza, dal momento che in caso di vittoria l’Olimpia potrebbe addirittura sognare il primato. Per chi non entra fra le prime otto della stagione regolare da sette anni, la differenza è già impressionante…

DIRETTA MILANO BARCELLONA IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Milano Barcellona salvo variazioni di palinsesto sarà trasmessa per gli abbonati su Eurosport 2: l’appuntamento sarà inoltre anche sulla piattaforma Eurosport Player, che sempre su abbonamento fornisce tutte le partite di Eurolega in diretta streaming video. Sul sito ufficiale www.euroleague.net troverete invece per tutti le informazioni utili sulla partita, come il tabellino play-by-play e le statistiche di giocatori e squadre, e naturalmente gli altri contenuti d’interesse legati alla competizione di basket.

DIRETTA MILANO BARCELLONA: IL CONTESTO

Presentando la diretta di Milano Barcellona, abbiamo già evidenziato il fatto che si tratti dello scontro al vertice di questa edizione della Eurolega. Una vittoria darebbe addirittura all’Olimpia Milano la possibilità di lottare per il primo posto, in ogni caso però c’è poco da perdere e quindi speriamo di assistere a una partita divertente e spettacolare, come sarebbe anche giusto tra le prime due in classifica della Eurolega 2020-2021. Milano in questi mesi ha sfatato molti tabù: la vittoria in casa del Cska Mosca è l’ultima perla, ma ad esempio a Madrid l’Olimpia non vinceva da 16 anni, a Tel Aviv addirittura da 32 anni, mentre a Istanbul si è regalata una inedita doppietta di vittorie contro Efes e Fenerbahce. Battere anche il Barcellona certificherebbe in maniera definitiva il valore straordinario della stagione regolare di Eurolega condotta da Milano, anche se va detto che i blaugrana catalani sono l’ostacolo in assoluto più difficile. Vista dalla sponda catalana, Milano Barcellona è la partita che potrebbe di fatto blindare definitivamente il primo posto degli ospiti: che cosa dunque potrà succedere questa sera al Forum di Assago?

