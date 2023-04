DIRETTA MILANO BARCELLONA/ Video streaming tv: Olimpia in ritardo nei precedenti

DIRETTA MILANO BARCELLONA: I TESTA A TESTA

La storia dell’Eurolega moderna – come sempre dal 2000 a oggi – ci consegna 20 incroci per la diretta di Milano Barcellona. Il bilancio del testa a testa è piuttosto equilibrato, con i blaugrana che sono in vantaggio 12-8; all’andata, in Catalogna lo scorso 28 ottobre, il Barcellona si era imposto 74-56 nella 5^ giornata dando di fatto il via alla crisi nera dell’Olimpia (costata appunto i playoff), con un Tomas Satoransky da 9 punti, 6 rimbalzi e 6/7 dal campo (6/7 dall’arco), vittoria ancora più preziosa se consideriamo che era arrivata senza Nikola Mirotic (Milano era senza Shavon Shields e Nazareth Mitrou-Long e aveva avuto 18 punti e 6 rimbalzi dall’ex Brandon Davies).

L’ultima vittoria interna dell’Olimpia risale invece alla passata stagione: 75-70 il 4 novembre (8^ giornata), con 17 punti di Gigi Datome (4/8 al tiro, 2/3 dalla lunga distanza) e 17 di Devon Hall, nel Barcellona 12 con 6 rimbalzi per Brandon Davies e 10 punti a testa per Nigel Hayes-Davis e Mirotic. L’anno scorso l’Olimpia aveva vinto entrambe le partite di regular season contro il Barcellona, questa volta purtroppo anche un successo questa sera al Mediolanum Forum non servirebbe per andare a prendersi i playoff di Eurolega… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA MILANO BARCELLONA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milano Barcellona sarà trasmessa su Sky Sport Arena: come sempre le partite di Eurolega sono fornite dalla televisione satellitare, appuntamento riservato agli abbonati che in questo caso dovranno selezionare il canale 204 del loro decoder, potendosi anche avvalere del servizio di diretta streaming video tramite l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi. Ricordiamo inoltre che sul sito ufficiale del torneo, indirizzo euroleaguebasketball.net/euroleague, troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore del match, così come classifica e calendario di Eurolega e i dati relativi a tutte le squadre.

OLIMPIA, PARTITA ORMAI INUTILE

Milano Barcellona, in diretta dal Mediolanum Forum alle ore 20:30 di venerdì 7 aprile, si gioca per la 33^ giornata di basket Eurolega 2022-2023. È il penultimo turno di regular season, e per l’Olimpia questi ultimi minuti saranno una passerella d’addio: la straordinaria rimonta si è purtroppo arenata sulle due sconfitte di settimana scorsa, prima a Istanbul contro l’Anadolu Efes e poi sul parquet del Maccabi Tel Aviv. È addio aritmetico ai playoff, perché sia che Baskonia che Zalgiris sono 2-0 nella doppia sfida diretta con Milano: un peccato, e un flop da ricercare nella lunga crisi invernale.

Il Barcellona invece è qualificato ai playoff e, grazie a quattro vittorie consecutive, è già sicuro di avere il fattore campo: potrà giocare l’eventuale gara-5 al Palau Blaugrana e ora dovrà provare a difendere il secondo posto in classifica e magari provare a prendersi il primo, che però potrebbe riservare una pessima sorpresa (l’Efes, se riuscirà nella rimonta). Vedremo quello che succederà nella diretta di Milano Barcellona: mentre aspettiamo la palla a due, facciamo qualche rapida considerazione sui temi che potrebbero emergere dalla serata del Mediolanum Forum.

DIRETTA MILANO BARCELLONA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Milano Barcellona è sempre affascinante anche perché riporta alla mente quella famosissima semifinale del 2021, persa dall’Olimpia praticamente sulla sirena a causa del tiro di Cory Higgins; purtroppo stasera conterà poco per una Milano che nelle ultime settimane, grazie soprattutto all’innesto in corsa di Shabazz Napier, ha avuto una straordinaria serie di vittorie ed è così tornata a sperare nei playoff, ma poi ha pagato a caro prezzo le energie spese cadendo in due trasferte già parecchio complicate in assoluto, e in più ha perso smalto anche in Serie A1 facendosi agganciare da Tortona al secondo posto.

Il Barcellona gioca per vincere l’Eurolega: finale nel 2021, semifinale nel 2022 e ora playoff conquistati in anticipo, il ciclo guidato da Sarunas Jasikevicius continua a essere brillante ma forse è legittimo dire che i blaugrana abbiano vinto meno di quanto avrebbero potuto, e ora i problemi economici che ancora persistono potrebbero anche smontare il giochino molto presto. Questa potrebbe essere l’annata giusta per tornare sul tetto d’Europa; intanto vedremo quale sarà l’avversaria nei quarti di finale, il Barcellona certamente non può fare calcoli per “scegliersi” la rivale anche perché ciascuna squadra nasconde un insidia a sé…











