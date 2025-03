DIRETTA MILANO BARCELLONA: SPAREGGIO FONDAMENTALE!

La diretta Milano Barcellona che si gioca alle ore 20:30 di giovedì 27 marzo è fondamentale per l’Olimpia: nella 32^ giornata di basket Eurolega 2024-2025 va in scena un vero e proprio spareggio per la qualificazione al play in ma magari anche al playoff, abbiamo visto in più di un’occasione come la classifica sia cortissima e dunque ci siano davvero tante opzioni percorribili. Intanto, martedì Milano ha perso a Madrid ma, attenzione, grazie alla tripla di Nikola Mirotic a fil di sirena ha ottenuto la differenza canestri a suo vantaggio: un dato che può risultare preziosissimo.

Ancor più se dovesse essere confermata nei confronti del Barcellona, già battuto al Palau Blaugrana e di ben 13 punti: in questo momento l’Olimpia ha una vittoria in meno e sarebbe fuori anche dai play in, ma d’altro canto si trova a due sole gare dal sesto posto che significa playoff e, con gli incroci del calendario, tutto è ancora possibile. Bisogna d’altro canto vincere: una sconfitta renderebbe il Barcellona quasi irraggiungibile complicando leggermente i piani, vedremo allora cosa succederà tra poco nella diretta Milano Barcellona che rappresenta un’altra partita delicatissima.

COME SEGUIRE LA DIRETTA MILANO BARCELLONA IN STREAMING VIDEO TV

La diretta Milano Barcellona si potrà seguire sui canali della televisione satellitare, nello specifico Sky Sport Arena: con l’applicazione Sky Go sarà disponibile anche la diretta streaming video.

DIRETTA MILANO BARCELLONA: OLIMPIA ANCORA IN CORSA

La diretta Milano Barcellona come detto è delicatissima: entrambe le squadre hanno mancato una bella occasione nell’ultimo turno, in particolar modo i blaugrana che sono caduti in casa contro il Bayern Monaco e, tra l’altro, hanno perso sino al termine della stagione il centro Chimezie Metu, che garantiva 11,0 punti e 4,8 rimbalzi. Quella blaugrana è una squadra che ha tanto talento e sta facendo generalmente bene, ma non è riuscita a fare il salto di qualità: tuttavia si tratta di un fattore che riguarda ogni singola squadra che sia in lotta per i playoff o i playout, perché davvero quest’anno c’è straordinario equilibrio su tutti i campi.

Dunque Milano, che non era partita bene, si è rimessa totalmente in corsa anche se lungo la strada ha subito qualche sconfitta sanguinosa e deve ancora sudare; tuttavia è stata davvero buona la reazione al Wizink Center, in due o tre occasioni il Real Madrid ha avuto ampio vantaggio (anche +18) ma l’Olimpia è sempre rimasta lì e ha anche rimontato fino al –4, nel finale ha avuto la giusta lucidità per giocarsi la differenza canestri e, dopo il tap-in di Walter Tavares, il miracolo di Mirotic ha avuto risposta positiva dando un ulteriore vantaggio a Milano, che ora però dovrà saperlo sfruttare nel migliore dei modi, questo significa battere il Barcellona questa sera.