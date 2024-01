DIRETTA MILANO BARCELLONA/ Video streaming tv: storia ricca ed equilibrata! (Eurolega, 26 gennaio 2024)

DIRETTA MILANO BARCELLONA: I TESTA A TESTA

Come ben sappiamo è ampia la tradizione della diretta di Milano Barcellona, che infatti nell’Eurolega moderna (cioè dal 2000 a oggi) si è giocata in 22 occasioni: il bilancio parla a favore dei blaugrana ma siamo in una situazione di equilibrio, 12-10 il computo del testa a testa con l’Olimpia che si è avvicinata in epoca recente vincendo quattro delle ultime cinque partite. Uno scenario positivo allora per Milano, che ha perso solo nell’ottobre 2022 da quella bruciante sconfitta nella semifinale di Eurolega, 84-82 con canestro decisivo di Cory Higgins e tripla di Malcolm Delaney per la finale che si era spenta sul ferro.

Diciamo allora che Milano ha saputo in qualche modo riscattare quella grande delusione; l’ultima volta in cui l’Olimpia ha perso in casa contro il Barcellona risale al marzo dello stesso 2021, un match nel quale Nikola Mirotic vestiva la maglia blaugrana e aveva chiuso con 15 punti, 5 rimbalzi e 6/9 al tiro (50% dall’arco). L’ultima vittoria di Milano al Mediolanum Forum, lo scorso aprile per 84-76, aveva portato la firma di Nicolò Melli: per lui 11 punti e 6 rimbalzi con un perfetto 3/3 dall’arco, anche se il top scorer dell’Olimpia era risultato essere Shabazz Napier (18 punti) autore anche di un pregevole 4/6 con 2/3 dalla lunga distanza. (agg. di Claudio Franceschini)

MILANO BARCELLONA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ancora una volta la diretta tv di Milano Barcellona sarà trasmessa dai canali della televisione satellitare: Sky Sport fornisce tutte le partite di Eurolega delle due italiane e non fa eccezione questa, che come di consueto potrà essere seguita anche in diretta streaming video – senza costi aggiuntivi – grazie all’applicazione Sky Go, attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Ricordando che le partite di Eurolega di cui sopra sono anche sulla piattaforma DAZN, sempre per gli abbonati, possiamo aggiungere che sul sito ufficiale del torneo, www.euroleaguebasketball.net/euroleague, troverete tutte le informazioni utili sul match come il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

BIG MATCH PER RIALZARSI!

Milano Barcellona sarà in diretta dal Mediolanum Forum alle ore 20:30 di venerdì 26 gennaio: la partita è valida per la 23^ giornata di basket Eurolega 2023-2024. Un altro test fondamentale per l’Olimpia, che settimana scorsa ha perso sul parquet di Valencia: attualmente Milano sarebbe fuori dal play in e dunque eliminata dopo la regular season, ma rispetto a un pessimo inizio ha mostrato ampi segnali di ripresa e, con 12 partite ancora da disputare, rimane in corsa concretamente per una delle prime dieci posizioni, anche perché le distanze non sono incolmabili pur se le difficoltà derivano dalle tante squadre coinvolte nella lotta.

All’andata, a metà dicembre, l’Olimpia Milano aveva sbancato il Palau Blaugrana; il Barcellona è una squadra che è seconda in classifica in Eurolega ma negli ultimi tempi ha vissuto qualche flessione come dimostrato dalla netta sconfitta contro l’Anadolu Efes, ma ha tirato fuori gli artigli battendo il Real Madrid e rimane, al netto di tutto, una rivale pericolosissima, piena di talento e candidata al quarto viaggio consecutivo alla Final Four. Vedremo allora cosa succederà tra poche ore nella diretta di Milano Barcellona, intanto proviamo a tracciare qualche altro tema che potrebbe emergere nella serata di Eurolega.

DIRETTA MILANO BARCELLONA: RISULTATI E CONTESTO

Siamo davvero vicini alla diretta di Milano Barcellona: l’Olimpia ci arriva tutto sommato bene, ha ritrovato Shavon Shields e domenica ha vinto in maniera netta a Pesaro, iniziando anche a preparare al meglio l’impegno della Final Eight di Coppa Italia che potrebbe regalare un altro trofeo. In Eurolega la storia è più complessa, come già detto Milano ha pagato un periodo negativo che l’ha allontanata dalle posizioni di classifica che contano e ora la rimonta, sulla scia di quella dell’anno scorso – che non era andata a buon fine – si presenta difficile e lascia qualche scoria fisica per strada, anche perché vanno sempre ricordati gli infortuni.

Milano sta giocando da tempo senza Nikola Mirotic e come detto ha perso Shields per qualche settimana, solo da poco è rientrato Billy Baron e dunque il gruppo è stato raramente al completo. L’addizione in corsa di Shabazz Napier ha aiutato, da vedere invece quale sarà l’impatto di Rodney McGruder ma in ogni caso il roster dell’Olimpia ha tutto per raggiungere almeno il play in, battere il Barcellona questa sera avvicinerebbe non di poco l’obiettivo e allora la speranza è che la squadra di Ettore Messina viva una grande serata in Eurolega, poi ovviamente scopriremo quale sarà il verdetto del parquet del Mediolanum Forum.











