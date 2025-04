DIRETTA MILANO BASKONIA (RISULTATO LIVE 31-18): FINE PRIMO QUARTO

Partenza col turbo per l’Olimpia Milano in questa diretta, che chiude un primo quarto dominato su entrambi i lati del campo con un netto 31-17. A fare la voce grossa è Nikola Mirotic, autore di una prova sontuosa in post offensivo: per lui già 10 punti a referto, impreziositi da 5 rimbalzi, simbolo della sua presenza totale sotto canestro.

La squadra di Messina ha saputo sfruttare al meglio i mismatch e il vantaggio fisico, colpendo ripetutamente nel pitturato. Attacco fluido, difesa solida e un’intensità che ha mandato fuori giri il Baskonia, ancora alla ricerca di ritmo e soluzioni offensive efficaci. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA MILANO BASKONIA (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Si alza la palla a due sulla diretta Milano Baskonia, e purtroppo bisogna tornare sul fatto che l’Olimpia sia riuscita a scialacquare una grande rimonta, che aveva portato addirittura a sognare i playoff vista la grande incertezza nella classifica di Eurolega. Il 27 febbraio Milano aveva battuto il Monaco in volata, riprendendo alla grande dopo a pausa: in quel momento il suo record era di 15 vittorie e 12 sconfitte, dunque ampiamente positivo. Da quel momento però è arrivato il crollo verticale: Milano ha vinto solo a Belgrado contro la Stella Rossa, con un bilancio che ha recitato 1-5 nelle partite decisive.

Soprattutto, hanno fatto rumore alcune sconfitte: -24 casalingo contro il Fenerbahçe e -20 nel fondamentale derby contro la Virtus Bologna, ma anche una partita approcciata male contro il Barcellona, all’Unipol Forum, in cui non è bastato nemmeno riuscire a confermare la differenza canestri, come già contro il Real Madrid. Certo, i blaugrana che hanno sbancato il parquet del Fenerbahçe hanno rovinato i piani, ma non va dimenticato che l’Olimpia era partita con una vittoria e cinque sconfitte e anche questo non ha aiutato: un’altra stagione senza superare la regular season invoca ragionamenti in merito, ma intanto via alla diretta Milano Baskonia! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA MILANO BASKONIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

MILANO BASKONIA: AMARO CONGEDO PER L’OLIMPIA

La diretta Milano Baskonia va in scena alle ore 20:30 di giovedì 10 aprile, ma all’Unipol Forum la partita valida per la 34^ giornata di basket Eurolega 2024-2025 è ormai del tutto marginale: dopo una straordinaria incertezza e almeno cinque squadre coinvolte nella corsa a playoff e play in, all’ultima giornata di regular season si è arrivati con tutti i verdetti segnati – al netto di chi dovrà giocare il turno intermedio – e purtroppo l’Olimpia è fuori dai giochi, perché la sconfitta nel derby contro la Virtus Bologna è stata decisiva per togliere a Milano ogni possibilità di proseguire la corsa almeno nel play in.

Eppure c’erano tutti i presupposti: Barcellona e Real Madrid, vincendo, hanno complicato i piani ma il ko interno della Stella Rossa aveva concesso più di una speranza. Invece l’Olimpia è affondata alla Unipol Arena, confermando di essere in un periodo davvero difficile: domenica sera ha perso a Reggio Emilia e adesso, addirittura, dovrà sgomitare per raggiungere i playoff di Serie A1 mentre sui social si alzano a gran voce le critiche di chi vorrebbe un allontanamento di Ettore Messina. Cosa che potrebbe avvenire a fine stagione, intanto però dobbiamo seguire la diretta Milano Baskonia per quanto poco conti.

DIRETTA MILANO BASKONIA: PARTITA ORMAI INUTILE

Nella serata della diretta Milano Baskonia non ci sono più interessi di classifica, e questo riguarda anche i baschi: lo stesso Baskonia infatti non ha più la possibilità di qualificarsi, dunque ha peggiorato quanto fatto lo scorso anno quando, dopo la sconfitta contro il Maccabi Tel Aviv, aveva eliminato la Virtus Bologna volando ai playoff, dove aveva subito un pesante 0-3 dal Real Madrid. In questa stagione le cose per il Baskonia non sono mai girate: purtroppo dunque anche questa squadra, che ha onorato l’Eurolega qualche tempo fa, deve accettare di vedere esaurito il suo percorso.

Il nostro focus naturalmente va sull’Olimpia: che lo si chiami fallimento o meno, è chiaro che il fatto di non aver raggiunto nemmeno il play in è un dato che sportivamente delude parecchio le aspettative, perché ancora una volta Milano aveva costruito un roster che potesse arrivare in fondo all’Eurolega ma poi non è stata in grado di confermarsi sul campo, partendo male (ed è stato determinante) e poi non riuscendo a confermare una rimonta importante che, proprio sul più bello, si è fermata. Quest’anno poi, come già detto, è addirittura in forse il playoff di campionato: siamo ancora in un contesto che potrebbe portare all’ennesima rivoluzione estiva, staremo a vedere…