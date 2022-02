DIRETTA MILANO BASKONIA/ Video streaming tv: la situazione attuale in classifica

DIRETTA MILANO BASKONIA: LA SITUAZIONE

In avvicinamento alla diretta di Milano Baskonia, andiamo a scoprire cosa ci dice la classifica di Eurolega nella regular season. Al comando troviamo il Real Madrid che, come già visto, perdendo sul campo del Fenerbahçe ha ora un record di 20-4 ma mantiene comunque un margine sul Barcellona (19-5) che ha guidato a lungo la graduatoria ma ora rischia addirittura il secondo posto proprio sulla pressione dell’Olimpia, che ha infatti 16 vittorie e 7 sconfitte e potrebbe ulteriormente avvicinarsi. Staccato, ma virtualmente vicino con i recuperi, lo Zenit San Pietroburgo (14-8) che addirittura precede un Cska Mosca in calo (14-9).

Diretta/ Zalgiris Milano (risultato finale 70-74): successo esterno dell'Olimpia!

Achiudere la zona playoff attuale abbiamo il rientro in grande stile dell’Olympiacos (13-9), la novità Unics Kazan – rispetto allo scorso anno – con un record di 13-10 e infine il Fenerbahçe, che con 12-10 è davanti ai rivali cittadini e campioni in carica dell’Anadolu Efes, la cui rimonta a differenza dell’anno scorso non è ancora iniziata. Dunque, rispetto al 2020-2021 Efes e Bayern resterebbero fuori dagli spareggi a vantaggio di Olympiacos e Unics Kazan, ma la strada è ancora abbastanza tortuosa e anche per questo Milano, comunque abbastanza certa di raggiungere i playoff, deve provare a vincere questa sera contro Baskonia… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA/ Trento Milano (finale 73-79): la spunta l'Olimpia!

DIRETTA MILANO BASKONIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milano Baskonia viene trasmessa su Sky Sport Uno: sappiamo che la televisione satellitare si occupa dell’Eurolega in questa stagione, e il match dell’Olimpia è disponibile sul canale 201 del decoder, ovviamente un’opzione riservata agli abbonati che, in assenza di un televisore, potranno seguire la partita anche tramite il servizio di diretta streaming video, attivabile senza costi aggiuntivi grazie all’applicazione Sky Go. Inoltre sul sito ufficiale del torneo, www.euroleague.net, troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

Diretta/ Milano Fenerbahçe (risultato finale 60-71) streaming: delusione Olimpia

MILANO BASKONIA: OLIMPIA PER AVVICINARE LA VETTA!

Milano Baskonia è in diretta dal Mediolanum Forum, alle ore 20:30 di giovedì 10 febbraio: la partita è valida per la 26^ giornata di basket Eurolega 2021-2022, e si gioca a 48 ore di distanza del recupero che l’Olimpia ha vinto alla Zalgirio Arena. Un successo importante per inseguire le prime due posizioni della classifica, soprattutto perché in contemporanea il Real Madrid è caduto a Istanbul: dunque ora arriva un’altra occasione preziosa per migliorare una situazione già ottima, contro una squadra di grande tradizione ma che negli ultimi anni non ha più il passo dei tempi d’oro, e salvo clamorosi scossoni non giocherà i playoff di Eurolega.

Al netto delle partite da recuperare (che certo possono ancora cambiare le carte in tavola), il Baskonia è terzultimo in classifica con un margine di 5 gare dall’ottavo posto; all’andata Milano aveva vinto nettamente a Vitoria e la speranza è quella di ripetersi, la post season per l’Olimpia è parecchio vicina ma ora bisognerà vedere quale sarà la posizione finale in regular season, anche per dare un forte segnale alle avversarie. Aspettando la diretta di Milano Baskonia, proviamo ora a fare una rapida valutazione circa i temi principali che verranno affrontati nel corso della serata al Mediolanum Forum.

DIRETTA MILANO BASKONIA: RISULTATI E CONTESTO

Possiamo dire che la diretta di Milano Baskonia sia un classico nel panorama dell’Eurolega, perché anche la società basca – come l’Olimpia – è sempre stata presente nella competizione; circa 20 anni fa furoreggiava con forti tinte argentine, ed era una presenza costante alla Final Four, ma adesso come già detto ha perso smalto e la classifica sta lì a dimostrarlo. Già l’anno scorso Baskonia aveva mancato i playoff, in questa stagione il passo è addirittura peggiorato ma non va dimenticato che nell’anno del lockdown questa squadra è clamorosamente riuscita a vincere la Liga ACB, superando corazzate come Real Madrid e Barcellona.

Che sono appunto quelle contro cui lotta l’Olimpia per il primato in Eurolega: il recente ko dei blancos contro il Fenerbahçe ha avvicinato per Ettore Messina la possibilità di vincere la regular season, come dicevamo due giorni fa questo non dà assolutamente garanzie di un accoppiamento morbido (al momento sarebbe contro l’Anadolu Efes, campione in carica) ma certamente arrivare davanti a tutti nella prima fase della competizione sarebbe un avviso alle rivali, ovvero quello di far capire che sì, Milano può giocarsi il titolo dopo essersi fermata a un canestro di Cory Higgins dal raggiungere la finale l’anno scorso.



© RIPRODUZIONE RISERVATA