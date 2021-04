Diretta Milano Bayern Monaco/ Streaming video tv: Olimpia ai playoff di Eurolega

DIRETTA MILANO BAYERN MONACO: L’OLIMPIA VUOLE COMINCIARE IL SOGNO!

Milano Bayern Monaco, in diretta alle ore 20.45 di questa sera, martedì 20 aprile 2021 dal Mediolanum Forum di Assago (Milano), è l’attesissima partita che vale come gara-1 dei playoff di Eurolega, turno al quale l’Olimpia Milano mancava da ben sette anni. La diretta di Milano Bayern Monaco segna dunque l’inizio della fase ad eliminazione diretta della Eurolega 2020-2021: siamo di fatto ai quarti di finale, dal momento che sono rimaste in corsa otto squadre e le quattro vincitrici si qualificheranno alla Final Four di Colonia.

Diretta/ Milano Anadolu Efes (risultato finale 98-75) streaming tv: senza problemi

Ostacolo tedesco per sognare la Germania: ricordiamo che Milano Bayern Monaco si giocherà al meglio delle cinque partite ed è l’abbinamento tra la quarta e la quinta in classifica della stagione regolare, con Milano che gode del fattore campo e di conseguenza gioca in casa le prime due partite e poi anche l’eventuale gara-5, mentre il Bayern Monaco ospiterà in casa propria gara-3 e l’eventuale gara-4. In stagione regolare l’Olimpia ha vinto entrambe le partite, ma guai a pensare che si tratti dunque di una partita facile: ai playoff ogni match ha peso enorme, cosa succederà dunque stasera in Milano Bayern Monaco?

DIRETTA/ Panathinaikos Milano (risultato finale 86-83) streaming: Hezonja 17 punti

DIRETTA MILANO BAYERN MONACO STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE PLAYOFF EUROLEGA

La diretta tv di Milano Bayern Monaco, salvo variazioni di palinsesto, dovrebbe essere garantita sui canali di Eurosport, che in ogni caso offrirà ai propri abbonati la diretta streaming video tramite il servizio Eurosport Player, vera casa del basket italiano e internazionale. Per i non abbonati, siti Internet e profili social delle due società e della Eurolega saranno invece naturalmente i principali canali di riferimento per tutte le informazioni sulla partita.

DIRETTA MILANO BAYERN MONACO: IL CONTESTO

Ci avviciniamo dunque alla diretta di Milano Bayern Monaco con le aspettative per un evento che mancava da ben sette anni, cioè dall’ultima volta che l’Olimpia Milano era riuscita a raggiungere la fase ad eliminazione diretta della Eurolega. Ne è passata di acqua sotto i ponti e le delusioni sono state tante, ma stavolta la squadra di coach Ettore Messina ha fatto tutto per bene, con tante vittorie di prestigio, compresa l’ultima contro l’Efes Pilsen che ha definitivamente garantito a Milano il quarto posto in classifica, fissando la sfida nei playoff con il Bayern Monaco. Come detto, per l’Olimpia potrebbe esserci il vantaggio del doppio scontro diretto vinto sia a Milano sia a Monaco di Baviera, però parliamo di due formazioni che hanno chiuso entrambe la regular season con 21 vittorie e 13 sconfitte, di conseguenza il valore del Bayern non è di certo da sottovalutare. Errore che certamente non commetterà Ettore Messina, che vivrà un derby italiano delle panchine con Andrea Trinchieri, un duello che renderà ancora più affascinante (se ce ne fosse bisogno) questa serie tra Milano e Bayern Monaco.

Diretta/ Stella Rossa Milano (risultato finale 72-93) streaming: Armani sul velluto

© RIPRODUZIONE RISERVATA