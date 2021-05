Diretta Milano Bayern Monaco/ Streaming video tv: Olimpia alla bella (Eurolega)

DIRETTA MILANO BAYERN MONACO: L’OLIMPIA VUOLE LE FINALI!

Milano Bayern Monaco, in diretta alle ore 20.45 di questa sera, martedì 4 maggio 2021 dal Mediolanum Forum di Assago (Milano), è la decisiva partita che vale come gara-5 dei playoff di Eurolega, turno che si deciderà dunque alla ‘bella’ dopo due vittorie per parte nei precedenti quattro incontri. Il ritorno dell’Olimpia Milano ai quarti dopo ben sette anni giunge dunque allo snodo decisivo, la diretta di Milano Bayern Monaco ci dirà chi si qualificherà per la Final Four della Eurolega 2020-2021 in programma a fine mese a Colonia e chi invece dovrà fermarsi sul più bello, con rimpianti che sarebbero davvero forti per Milano, che aveva vinto le prime due partite della serie e anche oggi gode del fattore campo, finora sempre rispettato.

Gli uomini di coach Ettore Messina tuttavia dovranno dimostrare di essersi messi alle spalle la delusione di venerdì scorso, quando la vittoria in gara-4 a Monaco di Baviera sembrava a portata di mano ed è invece sfumata a pochi secondi dalla sirena. Guai però pensare a quello che poteva essere e non è stato, oppure al fatto che i tre precedenti casalinghi stagionali contro il Bayern Monaco hanno portato altrettante vittorie. Oggi si azzera tutto, come sempre in una bella: cosa succederà dunque stasera in Milano Bayern Monaco?

DIRETTA MILANO BAYERN MONACO STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE GARA-5 DEI PLAYOFF DI EUROLEGA

La diretta tv di Milano Bayern Monaco sarà garantita anche questa sera – come in tutte le partite della serie dei playoff – sui canali di Eurosport, che inoltre offrirà ai propri abbonati la diretta streaming video tramite il servizio Eurosport Player, vera casa del basket italiano e internazionale. Per i non abbonati, siti Internet e profili social delle due società e della Eurolega saranno invece naturalmente i principali canali di riferimento per tutte le informazioni sulla partita.

DIRETTA MILANO BAYERN MONACO: IL CONTESTO

Ci avviciniamo dunque alla diretta di Milano Bayern Monaco con le aspettative per un evento che ha grandissima importanza, dal momento che non ci sono più vie di mezzo. Chi vince entra tra le quattro migliori squadre della Eurolega e si potrà giocare il titolo, come per l’Olimpia Milano non succede da circa 30 anni, per chi perde invece la stagione europea sarà finita qui. Abbiamo citato la rimonta subita in gara-4 dalla squadra di coach Ettore Messina, che d’altronde invece in gara-1 era stata a sua volta protagonista di una grande rimonta vincente dopo una partita che aveva visto praticamente sempre avanti il Bayern Monaco. Dunque finora abbiamo avuto quattro vittorie su quattro delle formazioni di casa, ma almeno due di queste sfide avrebbe benissimo potuto avere un epilogo differente: Milano dovrà fare tesoro degli errori commessi nel finale di venerdì (in particolare i troppi falli e le troppe palle perse) per coronare una stagione di Eurolega che in ogni caso possiamo già considerare positiva, ma che potrebbe diventare storica. Guai a sedersi sugli allori, l’occasione va colta quando si presenta…

