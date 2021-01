Diretta Milano Bayern/ Streaming video tv: arriva l’ex Olimpia Trinchieri (Eurolega)

DIRETTA MILANO BAYERN: SNODO IMPORTANTE PER I PLAYOFF

Milano Bayern, partita diretta dagli arbitri Sasa Pukl, Emilio Perez e Uros Nikolic, si gioca alle ore 20:45 di giovedì 21 gennaio: siamo al Mediolanum Forum per la 21^ giornata di basket Eurolega 2020-2021. Nel capoluogo lombardo arriva Andrea Trinchieri che, al netto della sconfitta interna contro il Real Madrid, sta facendo benissimo: la sua squadra è sesta in classifica e lui sta nuovamente confermando le qualità da allenatore di alto livello, potendo condurre i bavaresi ai playoff.

Che è anche l’obiettivo concreto dell’Olimpia, finalmente in lizza per un posto: la squadra di Ettore Messina è in grande striscia, nell’ultimo impegno ha superato l’Alba Berlino senza troppi problemi e dunque si prepara a quello che sarà uno snodo cruciale per ottenere una delle posizioni utili a proseguire in Eurolega. Mentre aspettiamo che la diretta di Milano Bayern prenda il via proviamo ora a capire quali potrebbero essere i temi principali che sono legati a questa partita del Mediolanum Forum.

DIRETTA MILANO BAYERN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milano Bayern sarà trasmessa su Eurosport 2, ancora una volta: i possessori di un abbonamento alla televisione satellitare potranno dunque assistere a questo match, mentre in alternativa rimane valido l’appuntamento con la piattaforma Eurosport Player, alla quale bisogna essere abbonati e che fornisce l’intero programma delle partite di Eurolega in diretta streaming video. Il sito ufficiale www.euroleague.net vi consentirà inoltre di consultare liberamente le informazioni utili, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori sul parquet oltre che la classifica del torneo e i contenuti multimediali.

DIRETTA MILANO BAYERN: RISULTATI E CONTESTO

Milano Bayern è appunto una partita davvero importante per i destini dell’Olimpia, che ormai non si può più nascondere: la squadra infatti è stata capace di andare a vincere sul campo del Real Madrid ma anche espugnare il parquet dell’Efes, dove non aveva mai vinto, e in generale sta aprendo una serie di risultati positivi che hanno sensibilmente migliorato la posizione di classifica. Milano entra nella seconda giornata d ritorno con la quinta piazza, e non si deve nemmeno preoccupare troppo del campionato visto l’ampio vantaggio sulla concorrenza; tuttavia Messina e i suoi devono giocare ancora 15 partite per chiudere la loro regular season di Eurolega, e la graduatoria è davvero corta. Una sconfitta in più o in meno potrebbe cambiare radicalmente gli scenari, e questo vale anche per il Bayern che dopo essere partito alla grande si è leggermente fermato; i tedeschi tuttavia stanno facendo meglio di quanto si potesse immaginare, e sanno che volare ai playoff sarebbe tanto di guadagnato. Non così per Milano che ha sempre mancato l’obiettivo con il girone unico e sente che questo potrebbe essere l’anno giusto, dunque la speranza è che contro la squadra di Monaco di Baviera possa arrivare un’altra vittoria.



