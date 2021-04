Diretta Milano Bayern/ Streaming video tv: l’Olimpia ci riprova! (playoff Eurolega)

DIRETTA MILANO BAYERN: OLIMPIA PER IL 2-0!

Milano Bayern verrà diretta dagli arbitri Sasa Pukl, Olegs Latisevs e Emin Mogulkoc: alle ore 20:45 di giovedì 22 aprile il Mediolanum Forum riapre le sue porte per la serie dei playoff di basket Eurolega 2020-2021. Siamo a gara-2, e il primo episodio è già stato spettacolare: l’Olimpia lo ha vinto con il buzzer beater di Zach LeDay eseguendo in maniera perfetta la rimessa, e si è dunque portata in vantaggio. Servono altre due vittorie per volare alla Final Four, obiettivo che si sapeva alla portata fin dalla creazione di questo accoppiamento visto anche quanto era successo nella doppia sfida diretta della regular season.

Ottenere il punto del 2-0 questa sera sarebbe fondamentale per poi andare a Monaco di Baviera con due match point a disposizione, ma abbiamo già visto quanto la squadra di Andrea Trinchieri sia in grado di andare oltre i propri limiti, vendendo cara la pelle. Non ci resta che attendere la diretta di Milano Bayern, seconda partita di una serie playoff che si sta rivelando entusiasmante e, almeno nel suo primo capitolo, più equilibrata del previsto; aspettando che la partita cominci, proviamo allora a valutare quali possano essere i temi principali di una sfida che potrebbe avvicinare l’Olimpia al sogno della Final Four di Colonia.

DIRETTA MILANO BAYERN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milano Bayern verrà trasmessa su Eurosport 2: appuntamento dunque in esclusiva per i soli possessori di un abbonamento alla televisione satellitare, poiché il canale è al numero 211 del decoder Sky. In alternativa, come sempre, Eurosport Player fornisce ai suoi clienti la possibilità di seguire questa e le altre partite di Eurolega in diretta streaming video; ricordiamo poi che il sito www.euroleague.net è liberamente consultabile, e qui vi troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play, il boxscore aggiornato in tempo reale e le statistiche delle squadre e dei giocatori impegnati sul parquet.

DIRETTA MILANO BAYERN: RISULTATI E CONTESTO

La prima chiave di lettura di questa Milano Bayern è sicuramente quanto accaduto nel secondo tempo di martedì: i tedeschi sono andati all’intervallo lungo con un incredibile vantaggio di 17 punti e hanno girato in doppia cifra di margine anche all’ultima sirena, ma incredibilmente sono riusciti a scialacquare tutto facendosi rimontare, fino alla magia finale di LeDay (17 punti con 4/7 al tiro, e anche 7 rimbalzi). Psicologicamente una mazzata per Trinchieri, che aveva in mano il primo punto della serie avendo anche girato il fattore campo, e invece ora si trova a inseguire senza più le certezze di prima. La grande partita di Dennis Seeley, 23 punti con 5/5 dall’arco e 6 rimbalzi in uscita dalla panchina, non è servita; soprattutto, il Bayern Monaco adesso si ripresenta al Mediolanum Forum con la profonda convinzione che anche sfiorare i 20 punti di vantaggio potrebbe non bastare per ottenere la vittoria. Certamente ogni partita fa sé, e nei playoff di Eurolega questo concetto è ancora più vero; tuttavia l’Olimpia Milano ha la grande occasione di portarsi sul 2-0 e andare in Baviera con il doppio match point sulla racchetta, mettendo ancora più pressione agli avversari. Vedremo dunque quello che succederà…



