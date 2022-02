Diretta Milano Brescia/ Streaming video Rai: derby lombardo, Coppa Italia basket

DIRETTA MILANO BRESCIA: L’OLIMPIA VUOLE LA FINALE!

Milano Brescia, diretta dagli arbitri Begnis, Lanzarini e Bartoli, sarà la prima semifinale della Coppa Italia di basket 2022: l’appuntamento con la palla a due del derby lombardo è fissato alle ore 18.15 di oggi pomeriggio, sabato 19 febbraio, presso la Vitrifrigo Arena di Pesaro, che ospita questa edizione della sempre affascinante Coppa Italia di basket, trofeo che l’anno scorso fu vinto dall’Olimpia Milano, naturalmente ora a caccia del bis.

La diretta di Milano Brescia vede favoriti sulla carta proprio gli uomini di Ettore Messina, che stanno marciando molto bene in campionato e forse anche meglio del previsto in Eurolega. L’Olimpia Milano “deve” vincere, la Germani Brescia invece cercherà di fare l’impresa: dal punto di vista psicologico la situazione potrebbe essere favorevole a Brescia, ma il compito degli uomini di Alessandro Magro sarà comunque molto difficile. Milano Brescia andrà come previsto o saranno possibili sorprese?

DIRETTA MILANO BRESCIA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA SEMIFINALE DI COPPA ITALIA BASKET

La diretta tv di Milano Brescia sarà garantita sia in chiaro per tutti su Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando) sia per gli abbonati su Eurosport 2, questo significa che per seguire la semifinale della Coppa Italia di basket ci sarà anche una doppia possibilità di diretta streaming video, tramite Rai Play oppure su Discovery +. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING RAI PLAY

DIRETTA MILANO BRESCIA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Milano Brescia vedrà dunque l’Olimpia naturalmente favorita. La Final Eight dei detentori della Coppa Italia è iniziata mercoledì con la perentoria vittoria per 88-68 contro Sassari, partita che Milano ha indirizzato chiaramente a proprio favore fin dal 27-18 al termine del primo quarto, rintuzzando poi definitivamente nel terzo quarto ogni residua velleità di Sassari. Il mattatore era stato Malcolm Delaney per l’Armani Exchange, grazie a ben 24 punti, ma naturalmente l’Olimpia Milano vanta una rosa molto profonda, per cui sono tanti i possibili protagonisti sui quali coach Ettore Messina può fare affidamento.

Brescia è invece arrivata alla semifinale della Coppa Italia di basket grazie alla vittoria ottenuta mercoledì nei quarti contro Trento per 78-73, con allungo decisivo nel terzo quarto (parziale di 20-13 per la Germani) dopo che i primi 20 minuti si erano chiusi in perfetta parità sul 42-42. Gran parte delle speranze di Brescia potrebbero passare dalla “solita coppia” formata da Nazareth Mitrou-Long e dall’ex di turno Amedeo Della Valle, che sono i migliori marcatori della Germani. Contro Trento molto bene Della Valle (22), buono ma non eccezionale Mitrou-Long (14): per provare l’impresa contro Milano, Brescia deve sperare in una grande prestazione di entrambi (e non solo loro).

