Diretta Milano Brescia/ Streaming video tv: bel derby lombardo di basket

Milano Brescia, diretta dagli arbitri Alessandro Vicino, Alessandro Nicolini e Gianluca Sardella alle ore 17.00 di oggi pomeriggio, domenica 8 novembre 2020, presso il Mediolanum Forum di Assago, è il derby lombardo che sarà senza dubbio una delle partite di spicco della settima giornata del campionato di Serie A di basket. Arriviamo alla diretta di Milano Brescia sulla scia di una stagione che fino a questo momento in Italia è stata perfetta per l’Olimpia tra Supercoppa e campionato, come confermato anche domenica scorsa in occasione della vittoria contro Trento. Il favore del pronostico è di conseguenza tutto dalla parte dei padroni di casa, anche perché di contro Brescia sta stentando non poco in questo inizio di stagione: il bilancio della Germani nelle prime sei uscite in Serie A è di due sole vittorie e quattro sconfitte, l’ultima davvero dolorosa in casa contro Roma.

La diretta tv di Milano Brescia sarà garantita su Eurosport 2 e questa possibilità dunque va ad aggiungersi a quella garantita dalla diretta streaming video tramite Eurosport Player, che trasmette tutte le partite del campionato di Serie A di basket. Per i non abbonati, il punto di riferimento ufficiale sarà invece il tabellino in tempo reale sul sito della Lega Basket.

La diretta di Milano Brescia ci presenta dunque un derby lombardo che rischia di essere sbilanciato in favore dell’Olimpia di coach Ettore Messina. Abbiamo già detto che finora in stagione Milano in Italia ha conosciuto solamente la vittoria, anche se proprio domenica scorsa ha avuto qualche brivido contro Trento, splendida protagonista per almeno 30 minuti, cioè prima del parziale milanese di 18-2 nei primi sei minuti dell’ultimo quarto che ha tolto ogni dubbio cerca l’ennesima vittoria italiana della Olimpia Milano in questo 2020-2021. Il discorso è ben diverso per Brescia, che ha appena 4 punti in classifica con due vittorie a fronte di quattro sconfitte ed è reduce da un ko casalingo davvero brutto, perché giunto contro la Virtus Roma (64-70), squadra in crisi sul campo e fuori ma che settimana scorsa si è presa a Brescia una vittoria meritata, aggravando ancora di più la situazione della Germani, ora chiamata a una impresa quasi impossibile al Forum.

