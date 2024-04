Diretta/ Milano Brescia (risultato 0-0) streaming video tv: via al derby, palla a due! (28 aprile 2024)

DIRETTA MILANO BRESCIA (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Ci siamo, la diretta di Milano Brescia è dietro l’angolo. Come giudicare la stagione dell’Olimpia? In questo momento non può che essere negativa: la squadra di Ettore Messina era partita per vincere tutto ma a oggi ha zero titoli in stagione. La Supercoppa di settembre è terminata subito, con la sconfitta in semifinale per mano della Virtus Bologna; a febbraio in Coppa Italia Milano è arrivata in finale in carrozza, ma si è dovuta arrendere alla sorprendente Napoli che ha gestito molto meglio il finale punto a punto. Soprattutto, c’è stata la delusione dell’Eurolega: in estate l’Olimpia aveva costruito un roster che potesse prendersi la qualificazione ai playoff.

Il campo ha detto altro: mai in corsa per le prime sei posizioni della classifica, Milano addirittura non è arrivata nemmeno al play in mancando il decimo posto, e di fatto non ha mai dato la reale sensazione di essere in corsa per gli spareggi. Lo scudetto come detto più volte potrebbe sistemare qualcosa nei giudizi, ma chiaramente si tratterebbe di una sorta di minimo sindacale; vedremo nei prossimi mesi cosa succederà, intanto però c’è una partita importante da giocare al Mediolanum Forum e allora mettiamoci comodi lasciando che a parlare sia il parquet, perché la palla a due di Milano Brescia sta finalmente per alzarsi! (agg. di Claudio Franceschini)

COME VEDERE MILANO BRESCIA IN STREAMING VIDEO DIRETTA TV?

Forse giustamente, la diretta tv di Milano Brescia sarà trasmessa in chiaro: il big match della 29^ giornata di Serie A1 andrà infatti in onda su DMAX, canale che trovate al numero 52 del digitale terrestre ed è dunque accessibile a tutti. Come alternativa, con visione in diretta streaming video, abbiamo la piattaforma DAZN, riservata agli abbonati e che ha in programma l’intero campionato di basket; sul sito www.legabasket.it troverete infine tutte le informazioni utili su questo match, sul torneo in corso e sulle squadre che vi partecipano.

MILANO BRESCIA: LA STORIA

La diretta di Milano Brescia ci consegna un intrigante derby, che vale per il primo posto in regular season: era da tempo che non si vedevano due squadre lombarde lottare per un obiettivo di così alto livello, forse bisogna addirittura scomodare gli anni ruggenti della grande rivalità tra Simmenthal e Ignis Varese, poi proseguita con altri sponsor ma sempre caratterizzata da squadre favolose con campioni e allenatori straordinari. Del resto basta ricordare che dopo il decimo scudetto di Varese, quello dei Roosters nel 1999, oltre a Milano una sola squadra lombarda ha raggiunto la finale: si tratta di Cantù, che nel 2011 aveva perso 4-1 la serie contro l’imbattibile Siena.

Oggi i brianzoli sono in Serie A2, la Openjobmetis si è dovuta accontentare della salvezza e altre realtà, come ad esempio Cremona, sono durate troppo poco per parlare di rivalità concreta dentro la Lombardia. Ora però emerge la Germani Brescia, che minaccia di durare nel tempo: intanto sarà molto interessante scoprire se la squadra di Alessandro Magro sarà in grado di vincere la regular season prendendosi il fattore campo per tutta la durata dei playoff, poi scopriremo il resto e cioè se ci saranno i presupposti anche per mettere in bacheca lo scudetto… (agg. di Claudio Franceschini)

MILANO BRESCIA: VALE PER IL PRIMATO!

La diretta di Milano Brescia è stata affidata agli arbitri Saverio Lanzarini, Guido Giovannetti e Sergio Noce: si gioca alle ore 18:15 di domenica 28 aprile, per la 29^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2023-2024. È una partita decisiva per il primo posto in regular season, che garantirebbe il fattore campo per tutta la durata dei playoff: la Germani è forte della vittoria dell’andata ma arriva dalla sconfitta di Cremona, con la quale l’Olimpia ha operato l’aggancio in vetta alla classifica e adesso punta con decisione questo rush finale per risalire la corrente.

Milano ha dominato contro Scafati: non era scontato perché, come noto, la squadra è stata eliminata dall’Eurolega con grande delusione ed era in cerca di risposte, le ultime giornate di Serie A1 ci hanno detto che l’Olimpia appare concentrata sull’unico obiettivo rimasto – naturalmente lo scudetto – e questo pomeriggio ha un test importantissimo per confermare questo stato di forma. Sarà davvero un bello spettacolo quello portato in dote dalla diretta di Milano Brescia, e allora possiamo analizzare ulteriormente i temi principali che emergeranno dalla partita di vertice al Mediolanum Forum.

DIRETTA MILANO BRESCIA: BIG MATCH AL FORUM

La diretta di Milano Brescia si giocherà anche con un occhio a quello che succederà a Casale Monferrato, dove la Virtus Bologna è ospite di Tortona: è una straordinaria corsa a tre per il primato in regular season, diciamo subito che in un arrivo a pari punti la prima in classifica sarebbe la Segafredo ma, naturalmente, chi tra Olimpia e Germani dovesse vincere stasera avrebbe un grande vantaggio anche sulle V nere, mentre inevitabilmente la squadra sconfitta rischierebbe seriamente di chiudere al terzo posto, vale a dire senza fattore campo nella serie eventuale di semifinale.

La stagione regolare sino a questo momento ci ha detto che la mossa di Brescia di non partecipare alle coppe europee ha pagato dividendi: vedremo quale sarà il cammino nella post season, ma già arrivare a giocarsi il primato all’ultima giornata ha dato tanto alla Leonessa che l’anno prossimo ripartirà da tante certezze e potrà essere una piazza in grado di attirare giocatori di livello, nel tentativo di aprire un ciclo. Milano è Milano: una corazzata condannata a vincere sempre e comunque, ma in questo anno rimane “solo” lo scudetto e fallire un altro obiettivo porternbbe in dote parecchi punti di domanda per il futuro.











