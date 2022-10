DIRETTA/ Milano Brescia video streaming tv: Nazareth Mitrou-Long, il grande ex

DIRETTA MILANO BRESCIA: L’EX

Lo abbiamo già detto nel presentare la diretta di Milano Brescia: c’è un grande ex al Mediolanum Forum e si tratta di Nazareth Mitrou-Long. Il playmaker canadese ha giocato soltanto una stagione con la Leonessa, ma è stata significativa. In coppia con Amedeo Della Valle ha formato un backcourt di straordinaria qualità e con tanti punti nelle mani, aiutando la squadra a timbrare una grande striscia di vittorie e il terzo posto in regular season. Per Mitrou-Long abbiamo avuto 16,5 punti e 4,7 assist con il 36,4% dall’arco; a conferma del grande valore del giocatore, nella serie playoff contro Sassari le cifre di Mitrou-Long sono salite in maniera anche vertiginosa, perché se le percentuali da 3 sono rimaste le stesse (36,6%), i punti sono diventati addirittura 24,5 e gli assist 7,3.

Purtroppo non è bastato a garantire a Brescia il passaggio del turno e un’altra semifinale – che sarebbe stata giocata proprio contro l’Olimpia – ma Mitrou-Long si è guadagnato la chiamata di Milano e dunque potrà giocare con lo scudetto sul petto e l’ambizione di rivincerlo, oltre al fatto di poter arrivare in Eurolega. Naturalmente le due piazze sono diverse: Mitrou-Long dovrà adattarsi a un minutaggio e un ruolo differenti, ma vedremo come si comporterà… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA MILANO BRESCIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per quanto riguarda la diretta tv di Milano Brescia, il discorso vale per questa come le altre partite del campionato di basket Serie A1: al momento non c’è troppa chiarezza circa un accordo per trasmettere almeno due gare per giornata in televisione, nel caso comunque si parla di un contratto con Discovery Plus e le immagini disponibili su Eurosport 2 (dunque, comunque riservato agli abbonati alla televisione satellitare). Sappiamo invece che la diretta streaming video sarà garantita da Eleven Sports, portale al quale si può sottoscrivere un abbonamento o utilizzabile per l’acquisto on demand; ricordiamo poi che il sito ufficiale www.legabasket.it metterà a disposizione i tabellini play-by-play e i boxscore dei match aggiornati in tempo reale.

DERBY PER I CAMPIONI!

Milano Brescia è in diretta dal Mediolanum Forum, e si gioca alle ore 18:15 di domenica 2 ottobre: nella 1^ giornata del campionato di basket Serie A1 2022-2023 avremo subito un intrigante derby lombardo, quello che l’anno scorso sarebbe dovuto essere l’incrocio nella semifinale playoff se la Germani non fosse stata eliminata da Sassari. Quel che conta è che questo pomeriggio tornano sul parquet i campioni in carica: l’Olimpia ha infatti vendicato lo 0-4 nella finale del 2021 e ha stavolta battuto la Virtus Bologna, vincendo così il ventinovesimo scudetto che è stato anche il primo dell’era di Ettore Messina come coach.

Purtroppo Milano ha lasciato per strada la seconda Final Four consecutiva in Eurolega, arrendendosi all’Anadolu Efes pur avendo il vantaggio del fattore campo; chiaramente per questa stagione l’obiettivo sarà quello di tornare tra le prime quattro in Europa, e per farlo la società ha allestito un roster che, pur avendo perso qualche pedina importante (Sergio Rodriguez su tutti) sembra davvero competitivo per vincere tutto. Vedremo allora cosa succederà nella diretta di Milano Brescia, perché dobbiamo guardare anche in casa Leonessa; nell’attesa facciamo una rapida valutazione su quelli che saranno i temi principali in uscita da questo intrigante derby lombardo.

DIRETTA MILANO BRESCIA: SITUAZIONE E CONTESTO

Sotto i riflettori nella diretta di Milano Brescia è chiaramente l’Olimpia, che inizia la stagione – chiaramente non la prima, anche in epoca recente – in cui difende lo scudetto: Ettore Messina è stato ovviamente confermato alla guida del gruppo, l’idea appunto è quella di provare ad arrivare in fondo a ogni competizione e ci sono volti nuovi parecchio interessanti. Pensando all’Eurolega per esempio sono stati messi a roster Brandon Davies, già visto a Varese nel nostro campionato, che ha giocato due Final Four consecutive con il Barcellona, e Kevin Pangos.

Lui pure un ex blaugrana, ma ha fatto vedere grandi cose ovunque è andato e soprattutto allo Zenit San Pietroburgo. Per quanto riguarda la Germani Brescia, sempre affidata a un Alessandro Magro che l’anno scorso ha stupito (vincendo anche il premio di miglior allenatore del campionato), la Leonessa ha confermato Amedeo Della Valle – MVP della passata stagione – e questo è un grande colpo, ma ha perso Nazareth Mitrou-Long: il playmaker, fondamentale nell’ultimo campionato, sarà immediatamente un avversario avendo firmato per Milano. Sarà interessante scoprire come si comporterà sul parquet del Mediolanum Forum…











