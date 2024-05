DIRETTA MILANO BRESCIA/ Video streaming tv: quale sarà la chiave? (semifinale gara-2, 27 maggio 2024)

DIRETTA MILANO BRESCIA: LA CHIAVE

Quale potrebbe essere la chiave nella diretta di Milano Brescia? Per l’Olimpia gara-2 sarà importante per ottenere un doppio vantaggio nella serie, intanto c’è un dato che potrebbe soddisfare Ettore Messina e cioè il fatto che la prima partita della semifinale sia stata vinta nonostante un apporto che, da parte di Shavon Shields e Nikola Mirotic, potremmo definire meno che mediocre. Le due stelle di Milano hanno combinato per 7 punti con 2/9 dal campo, tirando 0/4 dall’arco; Mirotic è rimasto in campo appena 8 minuti – è comunque partito in quintetto – mentre Shields ne ha giocati 20, ma nessuno dei due ha inciso su gara-1 al Mediolanum Forum.

Una brutta notizia per Brescia, che è stata comunque punita da sei uomini dell’Olimpia in doppia cifra: ottimo il contributo di Stefano Tonut e Kyle Hines, ma soprattutto finalmente abbiamo avuto un Johannes Voigtmann determinante e autore di 21 punti e 8 rimbalzi con 8/13 (5/8 dalla lunga distanza), facendo vedere di poter dare quel contributo per cui Milano l’ha acquistato. Adesso chiaramente si tratta di mantenere questo equilibrio: Shields e Mirotic sono in grado di vincere una partita da soli ma forse non un’intera serie, la chiave per l’Olimpia sarà dunque ritrovarli al top della forma ma allo stesso tempo fare in modo che gli altri giocatori del roster continuino a produrre punti e piccole cose. (agg. di Claudio Franceschini)

COME VEDERE LA DIRETTA DI MILANO BRESCIA IN STREAMING VIDEO TV

Sono due le opzioni per assistere alla diretta tv di Milano Brescia: anche gara-2 della semifinale playoff sarà infatti trasmessa in chiaro su DMAX, ricordiamo che trovate questo canale al numero 52 del digitale terrestre mentre dovrete andare al 211 del decoder satellitare per selezionare Eurosport 2, ma in questo caso il match sarà visibile solo agli abbonati di Sky Sport. In aggiunta ovviamente, come per tutte le partite di basket Serie A1 (compresa ovviamente la post season), anche Milano Brescia di questa sera verrà garantita dalla piattaforma DAZN, dunque in diretta streaming video, e anche in questo caso dovrete aver sottoscritto un abbonamento al servizio.

OLIMPIA PER ALLUNGARE!

Scatta alle ore 20:45 di lunedì 27 maggio la diretta di Milano Brescia: siamo ancora al Mediolanum Forum per gara-2 della semifinale playoff di basket Serie A1 2023-2024, occasione per l’Olimpia di allungare le sue mani sulla serie dopo la vittoria del primo episodio. È stata una partita davvero interessante ed equilibrata, grazie alla rimonta che la Germani ha operato nel secondo tempo: alla fine però Milano ha saputo giocare meglio i possessi decisivi e così ha ottenuto il vantaggio nella semifinale difendendo il fattore campo, ora appunto con la possibilità di prendersi il 2-0.

Brescia ha bisogno del blitz esterno: naturalmente avrebbe ancora l’opportunità di vincere la bella al Forum qualora non dovesse andare bene stasera, ma è fin troppo ovvio che per minare le certezze dell’Olimpia l’ideale sarebbe riprendersi oggi il fattore campo; staremo allora a vedere cosa succederà nella diretta di Milano Brescia che potrebbe essere ben diversa rispetto a quanto abbiamo visto sabato, intanto mentre aspettiamo che la palla a due di gara-2 si alzi possiamo fare qualche altra rapida considerazione circa i temi principali di questo intrigante match.

DIRETTA MILANO BRESCIA: COSA ASPETTARCI AL FORUM

Cosa aspettarci allora dalla diretta di Milano Brescia? Le serie playoff sono belle perché una partita può essere totalmente diversa dall’altra, anche a distanza di 48 ore e tra le stesse squadre: su questo punta ovviamente la Germani, che da gara-1 è uscita sconfitta ma, conoscendo coach Alessandro Magro, probabilmente anche con qualche buona indicazione circa il modo in cui contrastare meglio l’Olimpia, sapendo per di più che all’interno del singolo match possono esserci vari momenti come del resto abbiamo già visto nel corso del primo episodio della semifinale.

Milano ha il vantaggio, e lo vuole confermare: quando si arriva ai playoff l’aspetto estetico del gioco conta il giusto, Ettore Messina sa bene che questa serie può diventare “sporca” e diventare una vera battaglia su ogni singolo possesso ma l’importante per l’Olimpia sarà quello di spostarsi al PalaLeonessa sul 2-0, così da avere subito il match point a disposizione. Dal canto suo Brescia vuole guadagnare almeno gara-4, e dunque ci proverà fin dalla palla a due; per tutti questi motivi la diretta di Milano Brescia sarà uno spettacolo, poi sarà il parquet del Mediolanum Forum a dirci come andrà…











