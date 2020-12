Diretta Milano Brindisi/ Streaming video tv: ecco lo scontro al vertice! (basket A1)

DIRETTA MILANO BRINDISI: CHI PROSEGUE NELLA STRISCIA?

Milano Brindisi sarà diretta dagli arbitri Carmelo Lo Guzzo, Mark Bartoli e Gianluca Capotorto: il grande appuntamento dell’undicesima giornata nel campionato di basket Serie A1 2020-2021 è alle ore 17:00 di domenica 13 dicembre, al Mediolanum Forum. Finalmente si affrontano le due squadre che stanno dominando la stagione: l’Olimpia, che arriva dal doppio impegno di Eurolega, non ha ancora perso in campo nazionale (Supercoppa compresa) e soprattutto sono state rarissime le volte in cui ha dovuto inserire le marce alte per portare a casa la vittoria, è chiaramente favorita al titolo ma sta trovando pane per i suoi denti in una Happy Casa che, a sua volta in campo per la Champions League, ha aperto una serie di successi fantastica con la quale ha già preso le distanze dalle avversarie. In questo momento è lecito considerare i pugliesi in corsa per lo scudetto, anche se i conti si faranno logicamente più avanti; nel frattempo noi non vediamo l’ora di scoprire quello che succederà nell’attesissima diretta di Milano Brindisi, aspettando la palla a due possiamo provare a fare qualche valutazione sui temi principali che sono legati allo scontro al vertice.

DIRETTA MILANO BRINDISI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milano Brindisi è un appuntamento riservato agli abbonati, con due diverse soluzioni: la partita infatti sarà trasmessa su Eurosport, canale disponibile al numero 211 del decoder di Sky, e come sempre ci sarà l’alternativa della piattaforma Eurosport Player che fornisce tutte le partite del campionato di basket in diretta streaming video. Ricordiamo poi che sul sito ufficiale www.legabasket.it saranno consultabili il tabellino play-by-play, le statistiche dei giocatori sul parquet e tutte le informazioni utili sulla stagione di Serie A1.

DIRETTA MILANO BRINDISI

In questo momento Milano Brindisi rappresenta la migliore partita che il campionato di Serie A1 ci possa offrire: sapevamo che l’Olimpia fosse una corazzata costruita per dominare in Italia e raggiungere la Final Four di Eurolega (o quantomeno provarci concretamente), quello che la squadra di Ettore Messina sta facendo sorprende il giusto anche perché, bisogna dirlo, il lockdown ha contribuito a livellare i rapporti di forza lasciando Milano – per suoi meriti, inevitabilmente – al comando della corsa. La sorpresa è certamente Brindisi, che in estate ha perso pezzi pregiati come Adrian Banks ma ha saputo costruire con grande qualità un roster nel quale tutti danno il loro contributo, con un quintetto in grado di rivaleggiare con le big e una panchina che mette il suo mattoncino. Non si vincono nove partite consecutive per caso, ma la prova del nove (scuserete la ripetizione) arriva oggi perché fare il colpo al Mediolanum Forum significherebbe non solo ottenere l’aggancio al primo posto ma anche dare una chiarissima dimostrazione di quanto questo gruppo possa essere pronto a giocarsi il titolo. Tra poco l’attesa sarà finita e potremo valutare quello che succederà sul parquet…

