DIRETTA/ MIlano Brindisi (risultato 0-0) video streaming tv: palla a due, si gioca! (11 febbraio 2024)

DIRETTA MILANO BRINDISI (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Sta per prendere il via la diretta di Milano Brindisi. È un momento decisamente positivo per l’Olimpia, almeno per quanto riguarda il campionato: fanno infatti cinque vittorie consecutive dal 30 dicembre, Milano è imbattuta nel 2024 e la sua ultima sconfitta risale al penultimo giorno dello scorso anno solare, quando era caduta a Brescia contro una Germani che stava lottando per un primo posto in classifica che avrebbe poi ottenut9o, fino a difenderlo ancora oggi. Andiamo rapidamente a elencare la striscia vincente dell’Olimpia: una serie che è iniziata il 7 gennaio con il blitz della Il T Quotidiano Arena, battendo Trento.

Diretta/ Milano Real Madrid (risultato finale 81-76): Olimpia, impresa col brivido (oggi 8 febbraio 2024)

C’è poi stata la sfida punto a punto contro Tortona, vinta 83-82 al Mediolanum Forum; poi il viaggio alla Vitrifrigo Arena e un ampio 65-85 approfittando delle difficoltà di Pesaro, quindi a chiudere per il momento questa striscia il successo interno contro Sassari e il colpo di Pistoia, già raccontato. Diciamo la verità: che Milano vinca cinque partite consecutive dovrebbe far parte della normalità, ma la stagione fino a qui ci ha detto di un’Olimpia con più difficoltà del previsto e allora ben venga questo periodo che ha fatto rialzare la testa. Ora parola al parquet perché il momento è arrivato: la palla a due di Milano Brindisi sta per alzarsi! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA/ Brindisi Tortona (risultato finale 77-86): la chiude la Bertram! (4 febbraio 2024)

DIRETTA MILANO BRINDISI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milano Brindisi non è compresa nel pacchetto delle tre partite che, per questa 20^ giornata di basket Serie A1, sono trasmesse sui canali della nostra televisione. Va tuttavia ricordato che esiste un altro modo per assistere a questa sfida, ed è quello di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma DAZN che garantisce l’intera programmazione del campionato di basket Serie A1 in diretta streaming video. Infine bisogna ricordare che sul sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, sono consultabili tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

Diretta/ Pistoia Milano (risultato finale 72-78): Shields e Voigtmann combinano la vittoria (4 febbraio 2024)

MILANO BRINDISI: QUASI UN TESTA-CODA!

Milano Brindisi viene diretta dagli arbitri Carmelo Lo Guzzo, Martino Galasso e Giulio Pepponi: appuntamento alle ore 17:00 per la 20^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2023-2024. Quasi un testa-coda, anche se l’Olimpia non è prima in classifica: certamente Milano sta risalendo la corrente almeno in questa competizione, lo ha dimostrando espugnando il parquet di Pistoia in una partita che non è stata scontata e che ha messo in mostra come la squadra di Ettore Messina sia stata in grado di lottare su tutti i palloni, per una volta concentrata e attenta.

Brindisi chiude ancora la graduatoria, incapace di rialzare la testa: la sconfitta in volata a Scafati è stata sanguinosa e sa di determinante occasione persa, alla Happy Casa è andata bene solo che le rivali dirette abbiano perso ma inevitabilmente adesso bisogna iniziare a procedere con tutt’altra marcia, perché manca sempre meno al termine della regular season e la retrocessione diventa un fatto concreto. Vedremo quello che succederà nella diretta di Milano Brindisi, intanto possiamo fare un rapido focus sui temi principali che potrebbero emergere da questa partita che si gioca al Mediolanum Forum.

DIRETTA MILANO BRINDISI: SITUAZIONE E CONTESTO

Nella diretta di Milano Brindisi ci aspettiamo ovviamente che l’Olimpia faccia la parte del leone: stiamo parlando di una squadra che domenica scorsa si è potuta permettere di lasciare fuori, per rotazioni, due giocatori come Nikola Mirotic e Alex Poythress, oltre a Rodney McGruder e un Billy Baron ancora infortunato (e che appare lontano dal progetto) ma nonostante questo ha vinto, perché ha un roster sconfinato e che infatti è stato costruito per fare fronte al doppio impegno campionato-Eurolega, per ora comunque portato avanti con qualche difficoltà di troppo.

Brindisi nei progetti di inizio stagione avrebbe potuto e dovuto correre per i playoff, ma la situazione è naufragata da subito: Fabio Corbani ha pagato per tutti, Dragan Sakota ha portato esperienza e un curriculum con una salvezza in Serie A1 ottenuta lo scorso anno con un mezzo miracolo, ma per il momento nemmeno lui ha saputo cambiare le carte in tavola e la Happy Casa rischia davvero di staccarsi dalla concorrenza. La ricetta al Mediolanum Forum sarà quella di dare tutto e anche di più, poi si vedrà quale sarà il risultato finale della partita.











© RIPRODUZIONE RISERVATA