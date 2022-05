Diretta Milano Brindisi/ Streaming video tv: Vitucci spera nei playoff? (basket A1)

DIRETTA MILANO BRINDISI: OLIMPIA IN ATTESA DEI PLAYOFF

Milano Brindisi si gioca in diretta dal Mediolanum Forum, alle ore 17:30 di domenica 1 maggio: appuntamento per la 29^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2021-2022, e sfida che ormai ha ben poche motivazioni da una parte e dall’altra. L’anno scorso grande match che valeva le prime tre posizioni in classifica, la Happy Casa aveva battuto due volte l’Olimpia che aveva ottenuto il primo posto in regular season; quest’anno Brindisi è crollata nel girone di ritorno e si è salvata solo con la vittoria di Trieste, ma difficilmente riuscirà a centrare la qualificazione ai playoff.

Dall’altra parte abbiamo una Milano che chiuderà al secondo posto il campionato, dunque avrà fattore campo anche nell’eventuale semifinale; per l’Olimpia però il problema è lo stesso dell’ultima stagione, ovvero quello delle energie fisiche da recuperare dopo aver giocato i playoff di Eurolega, un tema che era stato evidentissimo nello 0-4 subito dalla Virtus Bologna nella finale scudetto. Vedremo comunque in che modo andranno le cose nella diretta di Milano Brindisi, aspettandone la palla a due possiamo fare qualche valutazione più approfondita sui temi principali che emergeranno dal pomeriggio.

DIRETTA MILANO BRINDISI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Milano Brindisi viene trasmessa in diretta tv su Eurosport 2, quindi appuntamento riservato agli abbonati alla televisione satellitare che dovranno selezionare il canale 211 del loro decoder. Sappiamo che l’intera programmazione della Serie A1 di basket è fornita da Discovery Plus, broadcaster della Lega: gli abbonati a questa piattaforma potranno dunque seguire la partita della 29^ giornata in diretta streaming video, avvalendosi di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone. Ricordiamo poi che sul sito ufficiale della Lega, www.legabasket.it, troverete tutte le informazioni utili sul match come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

DIRETTA MILANO BRINDISI: RISULTATI E CONTESTO

In questa penultima giornata di Serie A1 Milano Brindisi ha perso tutto il suo originale appeal: un grande peccato, perché la Happy Casa era partita 6-1 in stagione e stava dimostrando di potersi giocare nuovamente la Top 3 di Serie A1, una splendida conferma dopo il capolavoro dello scorso anno. Poi la crisi, che è stata profonda: ad un certo punto Brindisi era semplicemente incapace di vincere, e infatti è arrivata alla partita di settimana scorsa con l’acqua alla gola e sapendo che una sconfitta avrebbe complicato le cose. È invece arrivata una vittoria, ora la posizione in classifica è la decima ma per i playoff bisognerebbe chiudere in maniera perfetta e sperare nei risultati delle altre.

Milano come già detto aspetta la post season e il nome della sua avversaria al primo turno, che in questo momento sarebbe quella Reggio Emilia battuta nell’ultima giornata; questo è forse un momento in cui Ettore Messina si deve realmente preoccupare di un incrocio piuttosto che di un altro, perché le partite di Eurolega contro l’Anadolu Efes sono costate parecchio anche in termini di infortuni, e dunque il rischio è di arrivare alla finale scudetto ancora una volta con un roster decimato o eccessivamente stanco. Un tema di cui poi ci si preoccuperà quando sarà il momento, ma che è già comunque attuale…











