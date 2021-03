Diretta Milano Cantù/ Streaming video tv: testa-coda nel derby lombardo (basket A1)

DIRETTA MILANO CANTÙ: CLASSICO DERBY LOMBARDO!

Milano Cantù, che verrà diretta dagli arbitri Alessandro Martolini, Denis Quarta e Marco Pierantozzi, va in scena alle ore 18:00 di domenica 21 marzo presso il Mediolanum Forum: un classico derby per la 23^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2020-2021, e anche un testa-coda della classifica. Bisogna dire che in questo momento il concetto di fanalino di coda del torneo è abbastanza relativo, perché il turno si è aperto con ben cinque squadre a condividere questa posizione; tra queste comunque c’è anche l’Acqua San Bernardo che arriva dalla vittoria su Cremona e che può ancora sperare.

Diretta/ Pesaro Virtus Bologna (finale 70-75) streaming tv: la spunta la Virtus

L’Olimpia invece è tornata a vincere sul parquet di Brescia, riscattandosi prmilanoontamente dalla sconfitta in volata di Trento; tuttavia il ko della BLM Group Arena ha consentito a Brindisi di avvicinarsi in classifica mettendo in discussione, almeno virtualmente, un primo posto che sembrava cosa fatta. Vedremo quindi quello che succederà nella diretta di Milano Cantù, aspettando che la partita di giochi proviamo a tracciare alcuni dei temi principali che vi sono legati.

Diretta/ Trento Brescia (91-67) streaming video e tv: Williams 20 punti

DIRETTA MILANO CANTÙ STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milano Cantù non sarà una di quelle che verranno trasmesse sui canali della nostra televisione per questa giornata di campionato; sappiamo però che tutte le sfide del campionato di Serie A1 sono fornite da Eurosport Player (al quale è necessario sottoscrivere un abbonamento) e dunque potrete seguire questo match di basket in diretta streaming video, mentre sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale, ma anche la classifica del campionato e le statistiche di giocatori e squadre.

Diretta Cremona Treviso/ Streaming video tv: speranze playoff o salvezza? (basket A1)

DIRETTA MILANO CANTÙ: RISULTATI E CONTESTO

Milano Cantù rappresenta come detto una grande classica del nostro basket, perché queste due società sono tra quelle che hanno maggiormente contribuito a scriverne la storia; negli anni recenti chiaramente le cose sono andate in maniera diversa, perché dopo il ciclo di Andrea Trinchieri i brianzoli hanno avuto difficoltà nel mantenere il livello anche a causa di problemi economici, mentre l’Olimpia con il progetto Armani ha costruito una corazzata che ha vinto anche meno di quello che avrebbe potuto, con il nervo scoperto dell’Eurolega che finalmente potrebbe tornare a essere un discorso concreto. In campionato invece Milano deve stare attenta a non tirare troppo la corda: ha perso solo tre volte e questo è un passo straordinario, ma il problema è che le rivali dirette non stanno mollando di un centimetro e chiudere la regular season al primo posto, con il fattore campo per tutti i playoff, non può ancora essere considerato scontato. Anche per questo sarà importante rispettare il pronostico e battere Cantù…



© RIPRODUZIONE RISERVATA