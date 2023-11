DIRETTA MILANO CONEGLIANO/ Video streaming Rai: rematch della Supercoppa (Serie A1, 5 novembre 2023)

DIRETTA MILANO CONEGLIANO: IN SUPERCOPPA

Come già detto, la diretta di Milano Conegliano arriva una settimana dopo l’incrocio in Supercoppa, vinta per l’ennesima volta dalla Imoco. Al PalaModigliani di Livorno Conegliano si è imposta per 3-1: parziali 26-24, 21-25, 25-23, 25-20. Per la Imoco è stata devastante Isabelle Haak, cioè la giocatrice che ha preso il posto di Paola Egonu come punta offensiva numero uno: per lei 25 punti con straordinaria regolarità tra un set e l’altro, ha fatto parecchio bene anche Sarah Fahr (14 punti da centrale), grande e importante rientro dopo il grave infortunio, poi 8 punti li ha messi a terra Kelsey Robinson-Cook e 6 li ha garantiti una Kathryn Plummer abbastanza sotto tono.

A Milano non è bastata una Egonu da 21 punti; l’azzurra (o ex azzurra) ha guidato un Vero Volley che non ha avuto tantissimo dalle altre, perché Dana Rettke è andata in doppia cifra ma cono soli 11 punti mentre Myriam Sylla e Sonia Candi ne hanno realizzati 8 a testa, 7 invece i punti timbrati da Kara Bajema. Dunque, la vittoria di Conegliano in Supercoppa ha ufficialmente aperto la nuova rivalità tra queste due squadre: adesso sarà interessante vedere come andrà la diretta di Milano Conegliano per la prima sfida di Serie A1, sicuramente ce ne sarà un’altra e poi scopriremo se ne arriveranno ulteriormente… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA MILANO CONEGLIANO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milano Conegliano sarà fornita in chiaro: il big match della Serie A1 di volley femminile viene infatti trasmesso su Rai Sport, canale che trovate al numero 57 del vostro telecomando e che vi permetterà di avere accesso anche al servizio di diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e visitando il sito di Rai Play oppure attivando la relativa app. Ricordiamo poi che tutte le partite di questo campionato sono in mobilità anche sul portale Volleyballworld.net, ma in questo caso dovrete aver sottoscritto un abbonamento alla piattaforma. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI MILANO CONEGLIANO SU RAIPLAY

MILANO CONEGLIANO: SUBITO REMATCH!

Milano Conegliano si gioca in diretta dal Mediolanum Forum, alle ore 16:00 di domenica 5 novembre 2023: siamo nella sesta giornata del campionato di volley Serie A1 2023-2024 e il campionato di pallavolo femminile ci presenta uno “scherzetto”, perché è passata soltanto una settimana dalla Supercoppa giocata tra queste due squadre. Il titolo lo ha vinto Conegliano, che tanto per cambiare ha messo un trofeo in bacheca; adesso dunque Milano ha la possibilità immediata di rivincita e peraltro davanti al suo pubblico, provando anche ad allungare nella classifica di campionato.

Al momento infatti Vero Volley e Imoco sono imbattute; le venete hanno un punto in più avendo fatto percorso netto per quanto riguarda i set, chiaramente la diretta di Milano Conegliano oggi non potrà essere definitiva ma certamente sarà uno spettacolo e, comunque, ci fornirà qualche indicazione utile sullo stato dell’arte. Aspettando che si giochi, proviamo a fare qualche rapida valutazione sui temi principali che emergeranno dall’attesissimo big match che va in scena al Mediolanum Forum.

DIRETTA MILANO CONEGLIANO: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Milano Conegliano si presenta da sola: è la partita con la P maiuscola nello scenario del volley femminile di casa nostra, un match che nelle ultime stagioni ha assegnato i trofei (Conegliano ha vinto lo scudetto con la rimonta su Milano nella serie) e che, questa è chiaramente la grande speranza, presto potrebbe diventare anche il punto di riferimento in Champions League. Il tutto grazie alla crescita del Vero Volley che nelle ultime stagioni ha saputo costruire una corazzata.

Anche, però, per la straordinaria costanza della Imoco che non ha intenzione di calare, e che per dare un segnale forte a tutte le rivali ha confermato sostanzialmente l’intero roster. Sarà anche la partita della grande ex Paola Egonu, che come Miriam Sylla ha giocato a Conegliano e ora veste la maglia di Milano; sarà in generale una partita fantastica e, presumibilmente, il secondo atto di una storia infinita che ancora una volta ammanta il volley femminile italiano.











