DIRETTA MILANO CONEGLIANO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Pochissimi minuti alla diretta Milano Conegliano, la Vero Volley oggi giocherà ad Assago, non è l’ambientazione più frequente per il volley ma nemmeno una novità assoluta, su tutte addirittura la finale dei Mondiali femminili 2014, ma anche in particolari occasioni partite di campionato delle società maschili di pallavolo – e una finale scudetto sicuramente è un’occasione speciale.

Per le padrone di casa di Milano l’obiettivo è ripetere quanto fatto due anni fa, perché il 9 maggio 2023 la seconda partita della finale scudetto vide le lombarde vincere per 3-0 pareggiando i conti nella maniera più autorevole possibile. Poi il Vero Volley avrebbe persino espugnato il Palaverde in gara-3, prima però di subire la rimonta che consegnò lo scudetto a Conegliano in cinque partite. Nel 2022 al contrario le lombarde avevano vinto in Veneto gara-1, ma l’Imoco subito equilibrò la serie in gara-2. Fin qui i corsi e ricorsi storici, ma adesso diamo il via alla diretta Milano Conegliano! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

MILANO CONEGLIANO IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE GARA-2

Sempre Rai Sport è il riferimento per la diretta Milano Conegliano in tv, quindi con sito e app di Rai Play per chi volesse seguire gara-2 in diretta streaming video.

PAREGGIO O ALLUNGO?

Lo scenario è certamente prestigioso, si gioca all’Unipol Forum di Assago gara-2 della finale scudetto, la diretta Milano Conegliano ci terrà compagnia dalle ore 16.00 di oggi pomeriggio, sabato 19 aprile 2025. Evidentemente siamo già a uno snodo delicato per la serie che assegnerà il tricolore del volley femminile: per la Numia Vero Volley Milano infatti sarebbe fondamentale pareggiare i conti evitando la fuga da parte della Prosecco Doc Imoco Conegliano, passata in vantaggio grazie alla vittoria di mercoledì sera per 3-1.

È lo scenario più prevedibile sulla carta: le venete in vantaggio e le lombarde che proveranno a riequilibrare la finale con l’odierna diretta Milano Conegliano, senza pensare troppo avanti oppure a quanto sarà difficile sconfiggere per tre volte chi ha perso una sola volta in tutta la stagione. Adesso conta solo riequilibrare i conti per il Vero Volley, in fondo almeno in gara-2 ce l’aveva fatta anche Novara nella semifinale contro l’Imoco: se la missione sarà possibile in questo sabato pomeriggio di festa sotto ogni punto di vista, ce lo dirà la diretta Milano Conegliano…

DIRETTA MILANO CONEGLIANO: COSA CI HA DETTO LA PRIMA PARTITA?

Adesso proviamo ad esaminare qualche spunto emerso nella prima partita al Palaverde, che naturalmente può essere molto significativo verso la diretta Milano Conegliano. L’Imoco ha sostanzialmente dominato il primo set, dopo un breve e illusorio vantaggio per le milanesi, dominio che sarà poi praticamente totale nel decisivo quarto set, che le Pantere chiuderanno con un eloquente 25-13. In mezzo c’erano stati due set più combattuti, con Milano che era riuscita a conquistare ai vantaggi il secondo parziale ma Conegliano che aveva risposto nel terzo set con un possente finale per tornare avanti.

Di fatto la partita è finita lì: dal 19-19 del terzo set in poi l’Imoco ha segnato 31 punti contro 15 per il Vero Volley, un crollo che Milano non potrà più ripetere se vorrà coltivare ancora speranze tricolori. Paola Egonu ha comunque firmato una grande prestazione con 33 punti contro i 27 della sua collega Isabelle Haak, ma Conegliano ha avuto più risorse a sua disposizione mentre Milano ha faticato a trovare alternative costanti e anche così si spiega il successo veneto. Potrebbe cambiare qualcosa nella diretta Milano Conegliano?