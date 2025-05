DIRETTA MILANO CONEGLIANO: SI RINNOVA LA SFIDA INFINITA

Ancora tu, come avrebbe cantato Lucio Battisti: la diretta Milano Conegliano ci farà compagnia alle ore 15.00 italiane di oggi pomeriggio, sabato 3 maggio 2025, per la prima semifinale della Champions League di volley femminile, che in questa edizione torna a proporre il format della Final Four, ospitata a Istanbul presso la Ülker Sports Arena. Sede turca, ma predominio italiano con tre nostre rappresentanti ancora in gara: un derby in semifinale era quindi inevitabile e tocca alle ormai eterne rivali Numia Vero Volley Milano e A. Carraro Imoco Conegliano.

A differenza della canzone di Lucio Battisti, la diretta Milano Conegliano era naturalmente già in programma e quindi ovviamente lombarde e venete sapevano che avrebbero dovuto rivedersi anche dopo la finale scudetto vinta da Conegliano in sole tre partite. Un dominio netto che mette quindi le campionesse d’Italia nel ruolo d’altronde abituale di grandi favorite, ma Milano sa che questa è un’occasione d’oro, perché vincere una partita secca è ovviamente meno difficile che avere la meglio in una serie che avrebbe richiesto tre successi per il tricolore. Di certo sarà una semifinale meravigliosa e quindi diamo spazio alla diretta Milano Conegliano…

MILANO CONEGLIANO IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Ampia copertura, però solo su abbonamento: la diretta Milano Conegliano in tv sarà garantita sui canali di Sky Sport, mentre per quanto riguarda la diretta streaming video oltre a Sky Go e Now Tv vi segnaliamo anche Dazn e Euro Volley Tv, ma in tutti questi casi è necessario un abbonamento.

DIRETTA MILANO CONEGLIANO: DUE SQUADRE CHE SI CONOSCONO A MEMORIA

È difficile anche solo tenere il conto della quantità di sfide che hanno preceduto la diretta Milano Conegliano. In questa stagione abbiamo avuto cinque partite in campionato fra stagione regolare e finale scudetto, più le finali di Coppa Italia e Supercoppa Italiana e la semifinale del Mondiale per Club, per cui questa sarà la nona partita. Per farla breve, le precedenti otto sono state vinte tutte da Conegliano e questo dettaglio evidentemente sposta parecchio gli equilibri, anche dal punto di vista psicologico, perché per la Vero Volley sarà difficile affrontare chi ti ha battuta per otto volte in stagione.

Conegliano punta invece a completare la stagione perfetta. Persino la leggendaria Imoco non ha mai vinto i cinque titoli maggiori nella stessa stagione agonistica, arrivando al massimo a quota quattro – in particolare, non ha mai vinto Champions League e Mondiale per Club insieme, anche se nell’anno solare 2024 ha conquistato entrambi i trofei. Insomma, c’è sempre un nuovo obiettivo da porsi, anche per le ragazze di Daniele Santarelli, che dio certo non vogliono abdicare dal trono d’Europa. Premessa di lusso per la diretta Milano Conegliano…