DIRETTA MILANO CREMONA/ Video streaming tv: derby con pensiero all’Eurolega…

DIRETTA MILANO CREMONA: VERSO I PLAYOFF

La diretta di Milano Cremona ci parla ovviamente di playoff per l’Olimpia: la squadra di Ettore Messina ha archiviato da tempo la pratica e ora si prepara ad affrontare la post season. La sconfitta della Segafredo Arena, nella sfida diretta contro la Virtus Bologna, ha allontanato il primo posto: come abbiamo detto in altre sedi, definire oggi le posizioni nella griglia dei playoff è un’impresa assolutamente impossibile e, soprattutto, non è ancora chiaro quali squadre vi parteciperanno al netto delle prime cinque (e anche Tortona e Venezia devono qualificarsi aritmeticamente).

Al momento Milano incrocerebbe Reggio Emilia nel primo turno, mentre in caso di terza posizione potrebbe vedersela con Sassari, in una sfida infinita che tornerebbe per i quarti di finale; sembra invece scontato l’eventuale accoppiamento in semifinale con Brescia, qui l’Olimpia ha un ampio vantaggio in termini di fattore campo ma anche in questo caso le cose non sono del tutto definite, perché la Leonessa sta volando e potrebbe ancora operare il sorpasso. Non resta per il momento che scoprire se Milano tornerà alla vittoria, poi si potranno fare valutazioni leggermente più “fissate” per quanto possa essere ancora presto… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA MILANO CREMONA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE A1

La diretta tv di Milano Cremona non è una di quelle che per questa giornata di basket Serie A1 vengono trasmesse sui canali della nostra televisione. Da questa stagione comunque tutti i match del principale campionato di basket sono forniti in diretta streaming video dalla piattaforma Discovery Plus, diventata broadcaster ufficiale della Lega: per accedere al servizio e alle immagini dovrete aver sottoscritto un abbonamento, inoltre possiamo anche ricordare che sul sito della stessa Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, troverete le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

MILANO CREMONA: DERBY A SENSO UNICO?

Milano Cremona verrà diretta dagli arbitri Alessandro Perciavalle, Silvia Marziali e Mark Bartoli: in programma alle ore 19:00 di mercoledì 13 aprile presso il Mediolanum Forum, si gioca per la 16^ giornata di basket Serie A1 2021-2022, recuperata tutta in infrasettimanale. Per l’Olimpia si tratta di rialzare la testa dopo il netto ko della Segafredo Arena: la sconfitta contro la Virtus Bologna ha presentato una squadra stanca per il recente tour de force in Eurolega, e dunque adesso Ettore Messina vuole tornare alla vittoria sfruttando un turno agevole e provando a ridare fiato a una banda che comunque guarda a lungo periodo.

Per la Vanoli la sconfitta di domenica è stata bruciante: la squadra ha perso di un punto contro Tortona mancando dunque l’aggancio alla Fortitudo Bologna, ma soprattutto sono diventate tre le partite da recuperare per ottenere la salvezza. Mancandone soltanto 5 da disputare, è chiaro che il fanalino di coda del campionato abbia ormai più di un piede in Serie A2 ma finchè la matematica darà speranze la Vanoli proverà a lottare; vedremo quindi quello che succederà nella diretta di Milano Cremona, aspettando la quale possiamo ora fare qualche valutazione circa la serata che ci attende al Mediolanum Forum.

DIRETTA MILANO CREMONA: RISULTATI E CONTESTO

Quasi un testa-coda, la diretta di Milano Cremona sarà un match importante per entrambe le squadre: il derby lombardo naturalmente sorride nel pronostico all’Olimpia, squadra totalmente superiore che infatti gioca per lo scudetto e si è nuovamente qualificata ai playoff di Eurolega. La situazione di classifica attuale a dirla tutta ci dice che l’Olimpia rischia addirittura di finire la regular season al terzo posto perché Brescia non accenna a diminuire la sua straordinaria andatura, ma tutto sommato per Milano non è il caso di fare drammi visto che, come detto, la stagione per una corazzata del genere va sempre valutata alla fine e gli incidenti di percorso, giocando così tanto, sono sempre dietro l’angolo.

La Vanoli sembra ormai condannata: avesse battuto Tortona avrebbe potuto sperare, così invece dovrebbe sempre vincere e poi sperare che una delle due squadre a +6, vale a dire Treviso e Napoli, ottengano un solo successo. Il problema è che per esempio la Nutribullet ha appena timbrato una vittoria fuori casa di estrema importanza, complicando i piani di Cremona: questa trasferta del Mediolanum Forum non è certo l’ideale per mantenere una porta aperta sulla Serie A1…











