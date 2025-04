DIRETTA MILANO CREMONA (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Uno sguardo all’imminente diretta Milano Cremona lo possiamo dare attraverso le sfide dirette con le squadre che competono per i rispettivi obiettivi con Olimpia e Vanoli: abbiamo detto che Cremona deve ancora salvarsi, ma la sua situazione è comunque ottima perché ha vinto due volte sia contro Varese che Napoli – che hanno gli stessi punti – mentre è sotto per differenza canestri con Scafati, forse il dato più pericoloso anche se tutto sommato la Givova dovrebbe vincere due delle prossime quattro partite con una Vanoli sempre sconfitta, il rischio di retrocedere c’è ma i lombardi sembrano essere oltre la metà dell’opera.

La Milano che insegue il fattore campo nel primo turno dei playoff ha battuto due volte Brescia e ha un +15 interno contro Trapani, ma è 0-2 sia nei confronti di Trento che della Virtus Bologna e quindi deve in questo momento fare la corsa sulla Germani, inoltre attenzione perché da sotto Reggio Emilia (che ha la differenza canestri) potrebbe sempre rubare il posto in classifica considerando che l’Olimpia avrà due trasferte consecutive a Casale Monferrato e Trapani. Anche qui dunque l’obiettivo primario potrebbe non arrivare, dunque si tratta innanzitutto di vincere stasera: mettiamoci comodi, comincia la diretta Milano Cremona! (agg. di Claudio Franceschini)

COME SEGUIRE LA DIRETTA MILANO CREMONA IN STREAMING VIDEO TV

Non ci sarà possibilità di seguire la diretta tv di Milano Cremona, che dunque sarà garantita solo dalla piattaforma DAZN con diretta streaming video per tutti gli abbonati.

DERBY INTENSO!

Alle ore 20:30 di venerdì 18 aprile la diretta Milano Cremona inaugura la 27^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2024-2025, un turno che sarà anticipato di un giorno rispetto al solito vista la Pasqua. È un derby sempre molto interessante quello dell’Unipol Forum, tra due squadre che però hanno classifica ben diversa: l’Olimpia ha di fatto blindato la qualificazione ai playoff con la vittoria contro Pistoia, e adesso punta a prendersi il fattore campo almeno nel primo turno, cosa che può fare sfruttando eventualmente il calo di Trento e il fatto di non avere più gli impegni di Eurolega (purtroppo).

Per quanto riguarda Cremona, la Vanoli ha giocato proprio contro la Dolomiti Energia domenica scorsa e con uno straordinario quarto periodo ha sfiorato il ribaltone, ma ha ceduto sulla tripla di Quinn Ellis e così deve ancora fare i conti con la lotta per salvarsi, anche se bisogna dire che il traguardo sembra in vista per la squadra di Pierluigi Brotto. Adesso vedremo quello che succederà nella diretta Milano Cremona, aspettando la quale possiamo fare qualche rapida considerazione sui temi principali che ci attendono in campo.

DIRETTA MILANO CREMONA: UN OBIETTIVO PER L’OLIMPIA

Nella diretta Milano Cremona l’Olimpia cerca idealmente l’ultimo sforzo per essere sicura di arrivare ai playoff, anche se possiamo considerare spuntato questo obiettivo con la sconfitta di Tortona e dunque un allungo importante sul nono posto in classifica. A Milano è rimasto solo il traguardo del quarto scudetto consecutivo, che sarebbe certamente importante e per nulla scontato ma che, considerate le premesse, non renderebbe perfetta una stagione che si era aperta con ben altre premesse, vale a dire la possibilità di andare alla Final Four che invece ancora una volta si è conclusa al girone, tra mille rimpianti.

Considerato che anche la Coppa Italia è stata persa, con la seconda finale in fila lasciata agli avversari, l’Olimpia sarà chiamata inevitabilmente a considerare ancora il suo futuro: possibile e probabile che sarà senza Ettore Messina – almeno come allenatore – ma bisognerà capire anche quale sarà il parco giocatori con cui finalmente andare all’assalto concreto dell’Eurolega. Lo scudetto per Cremona, per dirla così, sarebbe un’altra salvezza per consolidare le basi in vista delle annate che verranno: stiamo parlando di una società che cinque anni fa ha vinto la Coppa Italia ed era in semifinale playoff, dunque sa bene di poter ancora puntare a quei livelli per quanto oggi sia difficile.