Diretta Milano Cska Mosca/ Streaming video tv: finale terzo posto (Eurolega)

DIRETTA MILANO CSKA MOSCA: OLIMPIA PER IL TERZO POSTO!

Milano Cska Mosca, in diretta da Colonia (Germania) alle ore 17.30 di oggi pomeriggio, domenica 30 maggio 2021, è la finale terzo posto della Eurolega di basket 2020-2021. Questa partita è sempre particolare, perché non è facile tornare in campo due giorni dopo una grande delusione: la diretta di Milano Cska Mosca dunque vedrà favoriti chi, tra i russi e l’Olimpia Milano, saprà reagire meglio alla delusione di venerdì sera in semifinale, quando sia il Cska Mosca sia Milano sono andati molto vicini alla vittoria.

DIRETTA/ Barcellona Milano (84-82): Higgins condanna l'Olimpia alla resa!

L’Olimpia Milano ha giocato una splendida partita, sconfitta nella semifinale contro il Barcellona a un solo secondo dalla sirena a causa del tiro di Higgins che ha sancito il definitivo 84-82, mentre i russi del Cska Mosca nella prima semifinale hanno perso 89-86 contro l’Anadolu Efes di Istanbul, al termine di una partita che la rimonta del Cska aveva rimesso in discussione dopo una prima parte dominata dai turchi. Oggi conteranno soprattutto le energie mentali residue, chi avrà più voglia di prendersi almeno il terzo posto avrà già in partenza un piede sul podio: chi avrà la meglio in Milano Cska Mosca?

Diretta/ Cska Mosca Anadolu Efes (86-89) streaming video tv: turchi in finale!

DIRETTA MILANO CSKA MOSCA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Milano Cska Mosca sarà disponibile per gli abbonati sul canale Eurosport 2, vera casa del basket internazionale, che non poteva lasciarsi sfuggire la finale terzo posto di Eurolega. Di conseguenza, segnaliamo anche la diretta streaming video, disponibile sempre su abbonamento tramite il ben noto servizio di Eurosport Player.

DIRETTA MILANO CSKA MOSCA: IL CONTESTO

La diretta di Milano Cska Mosca ci offrirà dunque una finale terzo posto che avrebbe potuto tranquillamente essere a sua volta una degnissima finale di Eurolega. D’altronde non si arriva per caso alle Final Four dopo un cammino lunghissimo e questo è un ulteriore attestato di stima che certifica il ritorno dell’Olimpia Milano tra le grandi potenze del basket europeo. Certo, in questo momento si tratta di una magra consolazione perché c’era la possibilità di scrivere la storia ed è sfuggita per un soffio: i blaugrana avanti nel primo tempo, una Milano straordinaria nel terzo quarto ed infine un finale punto a punto che ha premiato il Barcellona a fil di sirena grazie al tiro vincente di Higgins dopo l’errore di Punter, comunque eccellente con 23 punti al proprio attivo. Salire sul podio sarebbe il sigillo sul grande ritorno ai vertici di Milano, mentre per il Cska Mosca sarebbe l’ennesima conferma di un livello sempre altissimo. I russi però in semifinale non hanno convinto molto: l’Anadolu Efes si era portato fino al +21 (69-48), poi ha rischiato di rovinare tutto quando i russi sono rientrati fino al -1, ma non è stato il migliore Cska. Vedremo oggi che cosa succederà nella comunque importante finalina…

DIRETTA/ Milano Bayern Monaco (risultato finale 92-89) streaming: è final four!

© RIPRODUZIONE RISERVATA